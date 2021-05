10 lat, a inny świat. Tak dekadę temu wyglądał Kraków [ZDJĘCIA] 21.05.2021

NOWE Kraków. Gminne mieszkania w atrakcyjnych lokalizacjach. Można je wylicytować na aukcji 21 maja [ZDJĘCIA]

Jest okazja, by zamieszkać na Starym Mieście parę kroków od Karmelickiej, w rejonie placu Bohaterów Getta, tuż obok kościoła św. Katarzyny na Kazimierzu czy na osiedlu Oficerskim. Miasto oferuje do wynajęcia prawie 30 mieszkań. Aukcja na ich najem odbędzie się 21 maja. Zdjęcia z lokali pokazują, że wprowadzenie się do większości z nich trzeba poprzedzić solidnym remontem. Gmina zaznacza, że niezbędne prace remontowe zostaną rozliczone w czynszu.