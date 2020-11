11 listopada - czy mamy wtedy wolne? Narodowe Święto Niepodległości - kiedy wypada, czy jest to dzień wolny od pracy? 4.11.2020

11 listopada - czy wtedy jest wolne?

W listopadzie wypadają dwa ważne dla Polaków święta. Pierwszym z nich jest Wszystkich Świętych, przypadające 1 listopada. W tym roku wypadło ono niezbyt niekorzystnie - w niedzielę - co oznacza, że nie będziemy mieć dodatkowego dnia wolnego od pracy i szkoły. Nieco inaczej przedstawia się sytuacja z 11 listopada.

11 listopada, czyli Narodowe Święto Niepodległości jest określone dniem ustawowo wolnym od pracy. Oznacza to, że tego dnia nie musimy iść ani do szkoły, ani do pracy, gdyż ten dzień legalnie przysługuje nam jako wolny. Co więcej, zamknięte są wtedy wszystkie sklepy oraz galerie handlowe i punkty usługowe. W tym roku 11 listopada wypada w środę, co oznacza dodatkowy dzień wolny w tygodniu na odpoczynek.

11 listopada - dzień wolny od pracy. Święto Niepodległości

Święto Niepodległości zostało ustanowione 23 kwietnia 1937 roku na pamiątkę odzyskania przez Polskę w 1918 roku niepodległości. Święto to funkcjonowało do 1945 roku, a następnie przywrócono je 1989 roku. Od tego czasu obchodzimy je corocznie. Tego dnia zwykle odbywają się różne marsze, parady oraz uroczystości, które mają upamiętniać ważny dla wszystkich Polaków dzień.

Jeśli mamy możliwość, przed 11 listopada warto wziąć sobie dwudniowy urlop - na poniedziałek i wtorek lub środę i czwartek. Dzięki temu zyskamy 5 wolnych dni, razem z weekendem i ustawowo wolną środą.