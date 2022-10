11 listopada - Narodowe Święto Niepodległości. Jak wypada w tym roku? Czy jest to dzień wolny od pracy?

11 listopada, czyli Święto Niepodległości

11 listopada to niezwykle ważny dzień w kalendarzu każdego Polaka. To właśnie wtedy obchodzimy Święto Niepodległości, upamiętniające odzyskanie przez Polskę niepodległości po 123 latach zaborów. Zostało ono ustanowione w kwietniu 1937 roku. Przypomnijmy, że 11 listopada to data zakończenia I wojny światowej. Dzień wcześniej po przyjeździe do Warszawy Józef Piłsudski objął władzę w kraju.

Początkowo obchody miały charakter głównie wojskowy. Nie trwało to jednak długo. Święto zostało zniesione przez komunistyczną władzę, ustawą Krajowej Rady Narodowej z 22 lipca 1945 roku. Przywrócono je dopiero w III RP, w okresie transformacji systemowej, która miała miejsce w 1989 roku. Od tego czasu zaczęli świętować nie tylko wojskowi, lecz także wszyscy cywile.