120 rocznica urodzin Witolda Pileckiego. Wielkiego polskiego patrioty i bohatera. Ochotnika do KL Auschwitz [ZDJĘCIA]

Właśnie dziś, 13 maja, przypada 120 rocznica urodzin rotmistrza Witolda Pileckiego, który zapisał się w historii jako wielki polski patriota i bohater. Dobrowolnie stał się więźniem niemieckiego obozu koncentracyjnego Auschwitz, by przekazać światu obraz skali zbrodni, jaka miała tam miejsce. Przez historyków uznawany jest za jednego z najodważniejszych ludzi na świecie. Zginął po wojnie w 1948 roku skazany na śmierć przez komunistyczny sąd. Do dzisiaj nie odnaleziono jego ciała. Postać bohaterskiego rotmistrza w związku z rocznicą jego urodzin przypomniał m.in. prezydent Andrzej Duda. O rotmistrzu Pileckim pamiętają także w Oświęcimiu.

Kliknij w przycisk "zobacz galerię" i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE Wnuk powstańca styczniowego Witold Pilecki urodził się 13 maja 1901 roku w Ołońcu na terenie Karelii przy północnej granicy Rosji w Finlandią, gdzie jego rodzice przebywali na zesłaniu. - Był wnukiem uczestnika powstania styczniowego 1863 roku, którego władze carskie przesiedliły wraz z rodziną w głąb Rosji - przypomina historyk dr Adam Cyra, jeden z najbardziej znanych badaczy losów rotmistrza Pileckiego. W 1918 roku, jako uczeń Gimnazjum w Wilnie zgłosił się ochotniczo o samoobrony Wileńszczyzny. Formacje te na przełomie 1918 i 1919 roku zmusiły wojska niemieckie do opuszczenia tego miasta. Niedługo potem wkroczyły tutaj wojska Armii Czerwonej. - Jesienią 1919 roku został zwolniony z wojska, aby kontynuować naukę, ale nie na długo zdjął mundur

- podkreśla Adam Cyra. W obronie ojczyzny przed nawałnicą sowiecką W lipcu 1920 roku znów ochotniczo wstąpił do 1. Wileńskiej Kompanii Harcerskiej, aby uczestniczyć we wznowionych działaniach wojennych z Rosją Sowiecką. Miesiąc później został przeniesiony do 211 pułku ułanów, w którym dalej brał udział w wojnie polsko-bolszewickiej, m.in. w bitwie warszawskiej. Ochotnik do Auschwitz W 1939 r. wziął udział w kampanii wrześniowej, a po jej zakończeniu przedostał się do Warszawy, gdzie stał się jednym z organizatorów konspiracyjnej Tajnej Armii Polskiej. - Pilecki objął początkowo obowiązki szefa sztabu, a później głównego inspektora tej organizacji, która weszła w skład Związku Walki Zbrojnej - Armia Krajowa - przypomina Adam Cyra.

We wrześniu z własnej woli dostał się do obozu zagłady w Auschwitz, by tam zorganizować ruch oporu. Udało mu się to na wielką skalę. Jak szacują znawcy w konspiracyjnych strukturach obozowych działało ponad 1000 osób.

W Auschwitz przebywał 947 dni, z których każdy mógł być ostatni. W końcu uciekł w nocy z 26 na 27 kwietnia 1943 roku wraz dwoma innymi więźniami, by przekazać światu wiedzę o skali ludobójstwa, jaka miała miejsce w tym niemieckim obozie i apelować o podjęcie akcji, która mogłaby to przerwać. Kolejnym rozdziałem jego walki z okupantem był udział w strukturach KG AK i Powstaniu Warszawskim. Po jego upadku trafił do niewoli niemieckiej w oflagu VII A w Murnau, a następnie dołączył do 2. Korpusu Polskiego we Włoszech. Na rozkaz gen. Władysława Andersa wrócił do Polski, aby zebrać informacje o sytuacji w Polsce. W 1947 r. został aresztowany przez funkcjonariuszy Urzędu Bezpieczeństwa. Niecały rok później Wojskowy Sąd Rejonowy w Warszawie skazał go na śmierć. Wyrok wykonano 25 maja 1948 r. Zginął zabity strzałem w tył głowy w mokotowskim więzieniu Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego. Miejsca pochówku i szczątków rotmistrza Pileckiego do dzisiaj nie udało się odnaleźć. Unieważnienie wyroku nastąpiło dopiero w 1991 r.

Prezydent Andrzej Duda, przypominając dzisiaj na Twitterze postać Witolda Pileckiego określił go mianem "Wielkiego Polaka. Prawdziwego Bohatera". Wieczorem na fasadzie Pałacu Prezydenckiego zostanie wyświetlony wizerunek Rotmistrza. O rotmistrzu pamiętają także w Oświęcimiu, gdzie jego imię nosi Małopolska Uczelnia Państwowa oraz jedno z osiedli mieszkaniowych

