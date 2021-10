15 lat temu wielka galeria zmieniła centrum Krakowa. Jak miasto wyglądało bez niej? 15.10.21 AM

W ostatnich dniach minęło dokładnie 15 lat od otwarcia Galerii Krakowskiej, czyli obiektu, który diametralnie zmienił centrum stolicy Małopolski. Pamiętacie jeszcze, jak wyglądało miasto bez tego obiektu? To był zupełnie inny świat. Przejdź do galerii zdjęć i zobacz. To prawdziwa podróż w czasie.