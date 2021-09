5 ciekawostek o nabiale, które cię zaskoczą. Zobacz, czego jeszcze nie wiesz o produktach mlecznych!

O tym, że nabiał jest bogaty w białko i wapń wiedzą już nawet przedszkolaki. Nabiał ma wiele właściwości odżywczych, ale jest także smacznym dodatkiem do wielu dań. Jest to też opcja wybierana przez wegetarian, którzy chcą w łatwy sposób dostarczyć potrzebnych minerałów i witamin oraz szukają zamienników mięsa. Na sklepowych półkach pojawia się coraz więcej ciekawych połączeń smakowych – czekoladowe mleczko czy „Deser z Maślanką” to tylko kilka z nich. Czy nabiał może zaskoczyć nas tylko swoim smakiem?

Oto 5 ciekawostek o produktach mlecznych!

1. Ser żółty zawiera więcej wapnia od sera białego

Ser jest wybierany jako składnik dań nie tylko ze względu na walory smakowe, ale także na wartości odżywcze. Wapń obecny w serach jest łatwo przyswajalny m.in. dzięki obecności kazeiny – czyli podstawowego białka znajdującego się w produktach mlecznych. Co ciekawe, w jednej porcji sera żółtego jest blisko 8 razy więcej wapnia niż w tej samej porcji twarogu.