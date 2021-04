50 zdjęć Krakowa z lat 90. Czy poznałbyś miasto? [ZOBACZ ARCHIWALNĄ GALERIĘ]

Derby Krakowa 2021. Rośnie gorączka przed meczem Wisła - Cracovia 22.04

Derby Krakowa 2021. Mecz Wisła - Cracovia, który odbędzie się w sobotę 24 kwietnia o godz. 20, to największe piłkarskie wydarzenie wiosny dla kibiców z Krakowa. W ramach 27. kolejki ekstraklasy zmierzą się podopieczni Petera Hyballi i Michała Probierza. Przygotowaliśmy dla Was mnóstwo materiałów na temat obu zespołów, zarówno odnoszących się do historii, jak i ostatnich dni. Aby ich nie przegapić i ułatwić znalezienie na naszej stronie, zebraliśmy linki do najciekawszych newsów, tekstów i galerii. Przeglądając je, będziecie na bieżąco we wszystkim, co dzieje się przed derbami w obozach Wisły i Cracovii.