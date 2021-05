500 plus. Premier Mateusz Morawiecki zapowiada zmiany w 500 plus i wspomina Nowy Ład. Co ulegnie zmianie? 22.05

Podczas międzynarodowej konferencji Grupy Wyszehradzkiej „Coalition Pro Familia” , która odbyła się w czwartek, premier Mateusz Morawiecki komentował działanie polskiego rządu na rzecz rodzin oraz zapowiedział rozszerzenie programu 500 plus. - Prawdziwym fundamentem i rewolucyjną zmianą był program 500 plus, który mógł się zadziać dzięki naprawie systemu finansów publicznych. Jego kontynuację przedstawimy za parę dni w ramach prezentowania Nowego Ładu - komentował. Co dokładnie ma ulec zmianie?

Zmiany w 500 plus częścią Nowego Ładu Jak podczas międzynarodowej konferencji V4 "Coalition Pro Familia" zapowiedział premier Mateusz Morawiecki, 15 maja br. Prawo i Sprawiedliwość ma ogłosić zmiany w programie 500 plus, które będą częścią Nowego Ładu, czyli rządowego programu, przewidującego inwestycje i działania między innymi w takich obszarach jak zdrowie i rodzina. Szef rządu przypomniał także, jakie działania na rzecz rodzin podejmuje Polska oraz podkreślił ogromną rolę rodziny w życiu społecznym. - Społeczeństwa bez rodzin byłyby tym, czym cywilizacja bez kultury, religia bez wiary czy matematyka bez liczb. Rodzina to podstawowa komórka społeczna. Tam rodzi się poczucie stabilności, miłości i bezpieczeństwa. W ramach V4 będziemy wzmacniać rolę rodziny w życiu społecznym Wyliczono, że do tej pory do polskich rodzin trafiło ponad 140 mld zł z programu 500 plus. Na chwilę obecną rocznie kosztuje ok. 40 mld zł. Kwotę przyrównano do sumy, "jaką poprzedni rząd zaprzepaścił likwidując OFE".

Zły model rodziny = problemy społeczne Premier Morawiecki kontynuował swoją wypowiedź, podając, jego zdaniem, zły model rodziny - na Zachodzie promowany był niewłaściwy model rodziny, choć trudno to nazwać rodziną. Chodzi o DINK (dual/double income, no kids), czyli podwójny dochód, zero dzieci. Określenie to stosowane jest do małżeństwa lub związku bezdzietnego z wyboru, w którym oboje partnerów pracuje zawodowo. Świadomie rezygnują oni z posiadania dzieci, a część zarobków przeznaczają na podróże czy produkty luksusowe. -Tacy ludzie są samotni, a my walczymy z samotnością. Wspieramy nie tylko dzieci, ale i wsparcie więzi i relacji. W rodzinach rodzi się podstawowy mechanizm empatii – komentował premier.

Zdaniem szefa rządu taki model rodziny rodzi problemy społeczne. Co dokładnie ulegnie zmianie? Przypomnijmy, że program "Rodzina 500 plus" został wprowadzony 1 kwietnia 2016 r., a od 2019 r. przysługuje na każde dziecko. Najprawdopodobniej zostaną przedstawione propozycje waloryzacji świadczenia, które ma wzrosnąć od 2023 roku, czyli kilka tygodni przed wyborami parlamentarnymi.

Wszystko ze względu na wciąż rosnącą inflację, przez którą 500 plus systematycznie traci na wartości. Nowa kwota świadczenia ma zostać dostosowana do cen w sklepach. Jak dokładnie rząd planuje zwiększyć 500 plus? Są dwie opcje: wzrost kwoty świadczenia zależny od wskaźnika inflacji,

waloryzacja kwotowa w oparciu o stałą stawkę. Obecnie 500 plus jest warte mniej niż 448 zł. Według Portalu Samorządowego, aby jego podwyżka miała sens, w zależności od przyjętej metody waloryzacji, wypłacana pomoc powinna wynosić nawet 567 lub 615 zł. Polacy chcą zmian Jak wykazują badania Krytyki Politycznej, aż 90 procent Polaków jest za zmianami w świadczeniu 500 plus. Zaledwie 11 proc. chciałoby je zostawić w takiej formie, w jakiej funkcjonuje ono obecnie. – Nowa krytyka 500 plus dotyczy jego bezwarunkowego i uniwersalnego charakteru. Polacy chcieliby narzucić świadczeniobiorcom liczne warunki oraz przyznać pieniądze tylko niezamożnym. Odrzucają więc program dokładnie z tych powodów, dla których lewicowi eksperci dostrzegali w nim coś pozytywnego - komentuje Przemysław Sadura z Krytyki Politycznej.

