55. Jubileuszowy Sezon Teatralny STU otwiera spektaklem dla medyków

55. Jubileuszowy Sezon Teatralny STU rozpocznie 12 września premierowym spektaklem "Ci, co mnie niosą" na podstawie Sławomira Mrożka. Reżyser i autor scenariusza Artur „Baron” Więcek przygotował wespół z Justyną Łagowską (scenografia) i zespołem aktorskim: Magdaleną Walach, Darią Polasik-Bułką , Andrzejem Deskurem, Zbigniewem Kaletą, Krzysztofem Pluskotą, Jackiem Romanowskim, Tomaszem Schimscheinerem, Dariuszem Starczewskim, Jackiem Wojciechowskim. Spektakl zrealizowany został na podstawie noweli "Ci, co mnie niosą" z tomu pt. „Dwa listy i inne opowiadania”.

"Na widowni premierowego spektaklu w głównej mierze zasiądą lekarze, pracownicy służby zdrowia, którzy w ostatnich miesiącach dbali o nasze zdrowie. Jest to wyraz podziękowania społeczności STU za ich wysiłek, wyrzeczenia i ciężką pracę okazywaną wszystkim Pacjentom, szczególnie w okresie pandemii" - informuje teatr.

We wrześniu w repertuarze STU znalazły się także lubiane spektakle, które od kilku już sezonów przyciągają do teatru przy al. Krasińskiego publiczność teatralną: "Kogut w rosole", "Rozmowy z diabłem", "Boże mój!", "Wariat i zakonnica","Błękitne krewetki" oraz "Roma i Julian". Do końca roku w Teatrze STU widzowie będą mieli okazję zobaczyć najlepsze spektakle, które w ostatnich latach miały premierę na deskach STU, takie jak "Kolacja na cztery ręce", "Wariacje Tischnerowskie" czy "Cabaret". Rok zakończą w STU przedpremierowe pokazy spektaklu "Kiedy sobie znowu umierała".