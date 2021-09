7 dań z dynią na 7 dni tygodnia - menu z dynią w roli głównej [PRZEPISY]

Dynia to niezwykle zdrowe i niskokaloryczne warzywo, dzięki czemu świetnie sprawdzi się jako składnik posiłków dla osób dbających o linię - jest treściwa i zawiera dużo błonnika. Jest także bogata w wiele witamin, m.in: A, B1 oraz magnez, potas i żelazo. Do potraw można wykorzystać miąższ surowy, ale również gotowany i pieczony. Pamiętajmy też o pestkach – wysuszone będą smaczną przekąską i dodatkiem do wielu dań.