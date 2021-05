78. Tour de Pologne zakończy się w Krakowie, cztery etapy w Małopolsce [TRASA, FILMY]

Początek zmagań zaplanowano na Lubelszczyźnie. Kolarze pojadą z Lublina do Chełma przez Roztocze. Drugi etap może pretendować do miana królewskiego. Start z perły polskiego renesansu – Zamościa, a finisz w Przemyślu, jednym z najstarszych i najpiękniejszych miast w Polsce. Trasa wiedzie m.in. przez Kalwarię Pacławską, gdzie zostanie rozegrana górska premia. Sam finisz usytuowany został na podjeździe, którego nachylenie sięga 13–15 procent. Ten etap prawdopodobnie ustawi klasyfikację generalną, ale jeszcze nie przesądzi o losach wyścigu, bo dalej też jest sporo trudności – zaznacza Czesław Lang.

Tegoroczne zmagania w Tour de Pologne UCI World Tour kolarze rozpoczną 9 sierpnia w Lublinie. Wielkie ściganie zakończy się 15 sierpnia na krakowskich Błoniach. – Zaproponowaliśmy kilka zmian w porównaniu do ostatnich lat. Pierwsza to trasa – podkreśla dyrektor generalny firmy Lang Team.

Peleton w Małopolsce

Trzeci etap zacznie się w Sanoku, a kolarze przejadą m.in. przez Solinę, Ustrzyki Dolne, Arłamów, Kalwarię Pacławską, Łańcut. Finisz zostanie rozegrany na ulicach Rzeszowa. Natomiast start czwartego odcinka będzie w Tarnowie. Malownicza trasa prowadzi wzdłuż rzeki Dunajec. Peleton przejedzie przez Krościenko, Łapszankę i dotrze do finiszu na dobrze znanym podjeździe w Bukowinie Tatrzańskiej przy Bukovina Resort.

Piąty dzień rywalizacji to start z Chochołowa, gminy Czarny Dunajec i jazda do Bielska-Białej. Zanim peleton dojedzie do ciekawej końcówki na ulicach miasta, wcześniej przejedzie przez Babią Górę, Przegibek i Kocierz. Szósty etap to niespełna 18-kilometrowa jazda indywidualna na czas w Katowicach, która na pewno będzie miała wpływ na klasyfikację generalną. Wielki finał, to siódmy odcinek z Zabrza do Krakowa i finisz przy Błoniach. Tam poznamy triumfatora 78. Tour de Pologne UCI World Tour.