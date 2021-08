Abp arek Jędraszewski odniósł się do słów posła Sławomimra Nitrasa o "opiłowywaniu katolików z pewnych przywilejów"

"W perspektywie czasu dojdzie do ograniczenia roli Kościoła w państwie. Powiem więcej: uważam, że dojdzie za naszego życia, może nawet w tym pokoleniu do tego, kiedy katolicy w Polsce staną się mniejszością. Staną się realną mniejszością, nie mniejszością, że będzie kogoś innego więcej, ale nie będą większością. I muszą się z tym nauczyć żyć. I wtedy chyba to będzie w jakiejś realnej takiej społecznej proporcji" - powiedział poseł Sławomir Nitras podczas Campusu Polska Przyszłości.

Dodał, że dobrze, żeby stało się to w sposób niegwałtowny. "Żeby to się stało w sposób racjonalny, a nie na zasadzie pewnej zemsty, ale na zasadzie: to jest uczciwa kara za to, co się stało, musimy was opiłować z pewnych przywilejów, dlatego, że jeżeli nie, to znowu podniesiecie głowę, jeżeli się cokolwiek zmieni - zaznaczył poseł Sławomir Nitras.