Absolutnie niezwykłe zjawisko w Tatrach. Halny odpowiedzialny za odwrócony wodospad [FILM] 2.11. red.

Wodospad, który zaprzecza prawom fizyki i w którym woda płynie do... góry? Takie cuda też się zdarzają, a przynajmniej takie można odnieść wrażenie! Zjawisko odwróconego wodospadu udało się nagrać ostatnio w Tatrach słowackiemu przewodnikowi Miroslavovi Ziakowi. To oczywiście nie jest trwała anomalia - z odwróconym wodospadem mamy do czynienia, gdy silny wiatr wypycha w górę zwały wody. Widok jest niesamowity. Film poniżej, zdjęcia w galerii.