Ach ten bigos! Poznaj jego historię i dwa przepisy – na tradycyjny bigos z kiszonej kapusty oraz bigos wegański opr. Magda Smoleń

Do liczących sobie kilkaset lat polskich receptur należą między innymi tak kultowe pozycje z polskiej kuchni jak bigos. Zobaczcie jak dawniej robiono bigos i poznajcie dwa przepisy na bigos - tradycyjny i wegański.

Wydaje Ci się, że bigos staropolski to kapusta i kawałki mięsa? Nic bardziej mylnego! Ówczesny bigos składał się niemal wyłącznie z mięsa albo… ryb lub raków, z dodatkiem cebuli, pietruszki i octu bądź śmietany. Dodawano do niego także składniki zupełnie dziś niepojęte, jak cytryny, szczaw, agrest, cukier, rodzynki oraz nieprawdopodobne ilości przypraw korzennych, głównie pieprzu, aby nadać mu jak najbardziej piekący smak. Poznaj historię bigosu i dwa przepisy na to pyszne danie.