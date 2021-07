Afrykański Pomór Świń w Małopolsce. Ognisko choroby wykryto w gospodarstwie w Skrzyszowie koło Tarnowa

O tym, że świnie zaczęły nagle chorować i padać poinformował inspekcję weterynaryjną sam rolnik – właściciel hodowli. Od razu wdrożone zostały badania i procedury, aby zapobiec rozprzestrzenianiu się zakażeniu, gdyż pojawiło się podejrzenie, że może być to ASF.

- W sąsiednich województwach były już odnotowane przypadki afrykańskiego pomoru świń, ale w Małopolsce to pierwsze takie ognisko. ASF to choroba zakaźna, którą można bardzo łatwo zawlec do gospodarstwa. Wirusa można przynieść na podeszwie butów, kołach samochodu czy razem z sianem zebranym z łąki znajdującej się przy lesie, na której bytowały dziki – wyjaśnia Paweł Wałaszek, Powiatowy Inspektor Weterynarii w Tarnowie.