Akcja ekoMaluch w Chrzanowie. Dostaniesz wyprawkę dla maluszka z ekologiczną pieluchą, ale nie zapomnij go zarejestrować. Zdjęcia

Chrzanów. Wyprawka od związku komunalnego ma zachęcić do rejestracji dzieci

Nieszczelność systemu to jeden z powodów wysokich opłat za śmieci. Rodziny szukając oszczędności często nie deklarują do systemu wszystkich jej członków albo robią to z opóźnieniem. Tymczasem - jak przekonują w związku komunalnym - małe dzieci potrafią generować więcej odpadów niż dorośli. W efekcie to inni muszą płacić za produkowane przez nich śmieci. Związek postanowił zachęcić mieszkańców gmin Chrzanów, Trzebinia i Libiąż do szybkiej aktualizacji deklaracji w przypadku pojawienia się na świecie maluchów.

Utarło się, że małe dziecko nie jest członkiem systemu. To nieprawda. Jest uczestnikiem systemu od momentu urodzenia - mówi Arkadiusz Pypłacz, przewodniczący zarządu Związku.

Związek rozpoczął akcję ekoMaluch, która ma zwiększyć świadomość w tym temacie i zachęcić rodziców do aktualizacji deklaracji. Przygotowano 500 kompletów wyprawek. Złożone zostały już pierwsze wnioski o ich wydanie. Aby otrzymać wyprawkę należy zaktualizować deklarację, a następnie pobrać wniosek ekoMaluch ze strony Związku i złożyć go w biurze lub przesłać pocztą. Wyprawkę może otrzymać każde dziecko, które przyszedł na świat w br.