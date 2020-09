Akcja ratunkowa na A4. Obwodnica Krakowa zablokowana [KRÓTKO]

Plan urzędników: zniechęcić totalnie do jazdy samochodami

Polityka transportowa Krakowa zakłada, że do 2025 roku udział ruchu samochodowego we wszystkich podróżach spadnie z 40 do 25 procent. W pozostałych 75 procentach mają się znaleźć podróże komunikacją miejską, ruch pieszy oraz rowerowy.