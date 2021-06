Ale giganty! Zobaczcie, jakie piękne ryby złowili nasi Czytelnicy z Małopolski i nie tylko!

To, co robię, to łowienie „no kill”, czyli z angielskiego "bez zabijania". Każda ryba jest bardzo delikatnie traktowana i każda wraca do wody. Haczyki są bezzadziorowe, na brzegu trzymam je na specjalnej kołysce, żeby nie traciły śluzu i nie zrobiły sobie krzywdy. Po wyjęciu haczyka stosuje się środki dezynfekujące w miejsce, gdzie był wyciągnięty. Ryba tak traktowana i wypuszczona do wody już po kilkunastu godzinach normalnie zaczyna żerować