“Aniołki Apoloniusza” na 90. urodziny Apoloniusza Rajwy w Zakopanego

Zdjęcia miały być wyświetlane chronologicznie, ale okazało się, że właśnie pierwszego zdjęcia zabrakło.

- Zdjęcia pierwszej dziewczyny nie mam. Było to w 1940 roku. Miałem wtedy 6 lat i poszedłem do przedszkola. Chodziłem do przedszkola w Śląsku Cieszyńskim i przedszkola tam nazywały się “kindergarten”. Była tam taka śliczna dziewczynka, najładniejsza ze wszystkich. Była córką dyrektora. Wychodząc z zajęć wzięła mnie za rękę i powiedziała, że idziemy razem na łąkę. Wzięła koc i poszliśmy. Był maj, piękna pogoda. Usiedliśmy na kocu rozłożonym w trawie, a ona uplotła dwa wianuszki z mniszka. Jeden założyła na głowę mi, a drugi sobie. Tak zaczęła się moja przygoda z dziewczynami - śmiał się Apoloniusz na początku prezentacji. - Skusiła mnie jak ta Ewa i od tej pory dziewczyny zaczęły mi się podobać - dodał jubilat.