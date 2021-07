Antysmogowy mural w Chrzanowie. Malowidło powstanie we współpracy firmy Dan Cake z miastem Chrzanów i chrzanowskim TBS [ZDJĘCIA]

Kliknij w przycisk "zobacz galerię" i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE

Na kamienicy przy ul. Mickiewicza w Chrzanowie powstanie niezwykły mural

Ścienne malowidło powstanie przy ul. Mickiewicza. Prace wykonane zostaną pod koniec lipca. Mural zostanie wykonany z wykorzystaniem specjalnych farb fotokatalitycznych, zawierających dwutlenek tytanu, który przyciąga i neutralizuje smog na podobnej zasadzie, jak ma to miejsce w procesie fotosyntezy zachodzącym w roślinach. Tym samym - jak wyliczyli autorzy projektu - pokryta nimi powierzchnia będzie pochłaniała zanieczyszczania porównywalnie do 170 drzew.

- Fajny pomysł - mów Justyna Kowalczyk, mama małej Tosi, która mieszka w centrum miasta. Wielkie malowidło będzie na trasie, którą pokonuje prawie codzienne. Tamtędy idzie się do parku. - Może nie zlikwiduje to w mieście smogu, ale - jeżeli choć trochę pomoże to dobrze.