ARKUSZ CKE. Matura 2024: geografia rozszerzona za nami. Co było na egzaminie? Mamy pierwsze komentarze! Wymagania

Arkusz CKE i odpowiedzi z matury z rozszerzonej geografii. Co było?

Matura 2024 rozszerzona geografa. Jak poszło uczniom?

Kuba dodawał, że jedyna rzecz, która go nieco stresowała, to ilość czasu, który mu pozostał po napisaniu wszystkich odpowiedzi. - Bo napisałem maturę na pond 20 minut przed końcem egzaminu, więc przez chwilę rozważałem, czy na pewno wszystkie moje odpowiedzi są dobre. Ale zrewidowałem wszystko i liczę na dobry wynik – kwitował.

- Egzamin poszedł po mojej myśli, nie mogłem sobie wyobrazić go lepiej. Sądzę, że przygotowania, które do niego wykonałem, na pewno się opłaciły. Wręcz porównam to z boksem: to był dziewięciomiesięczny obóz przygotowawczy, składający się z korepetycji i pracy własnej, który dał mi naprawdę dużo - mówił nam tuż po egzaminie Jakub Suś z VI Liceum Ogólnokształcącego w Krakowie.

Jak zwrócił uwagę krakowski maturzysta, zadania obliczeniowe na tegorocznej maturze z geografii były do zrobienia – nawet dla osoby „antymatematycznej”. Kuba pochwalił też nowy typ pytań maturalnych, które raczej sprawdzają umiejętności uczniów niż to, jak zapamiętują dane.

- Nowy typ zadań polega na tym, że nie tylko jest odkopywana wiedza z naszej głowy, ale również sprawdzane jest to, czy potrafimy zobaczyć powiązania między różnymi zjawiskami. Są to pytania formułowane na przykład tak: w jaki sposób środowisko przyrodnicze wpływa na rozwój turystyki w danym regionie. I wtedy nie chodzi o to, żeby napisać kilka zdań, których może się nauczyć każdy, tylko żeby dotrzeć głębiej, do tego problemu i go rozważyć – tłumaczył nam na teoretycznym zadaniu Jakub Suś. - Ten nowy typ matury był bardzo korzystny dla bardzo wielu uczniów, w tym dla mnie - dodawał absolwent VI LO.