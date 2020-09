ATLAS GRZYBÓW 2020. Które grzyby są trujące, a które jadalne? Podpowiadamy! Sprawdź atlas grzybów online [4.09.20]

Zobacz galerię (30 zdjęć) Borowik szatański (Rubroboletus satanas) - trującyśrednica i kolor: średnica ok. 6-25 cm. Kapelusz zazwyczaj w odcieniach szarości i popielu. Skórka matowa, może przypominać zamsz, nie oddziela się od miąższu. pory i rurki: rurki osiągają długość od 1 do 2,5 cm. Na samym początku są żółte. Z czasem robią się oliwkowe, uszkodzone sinieją. Pory natomiast są bladożółte. U dorosłych grzybów mogą być nawet krwistoczerwone. Po dotknięciu robią się błękitne. Trzon: wysoki na ok. 4-12 cm, gruby na 4-10 cm. Od góry żółty, w środkowej części czerwony,a na dole grzyba brązowy. Miąższ: może mieć kolor od białego po żółty. Po przekrojeniu robi się błękitny. Stare grzyby zapachem przypominają gnijącą cebulę. Występuje głównie w lasach dębowych i bukowych Zobacz galerię (30 zdjęć)

Atlas grzybów 2020. Ciepłe powietrze, deszcz oraz wilgotna gleba to znakomite warunki do wysypu grzybów. Pojawiają się one zazwyczaj w okresie letnim i jesiennym. Jednak jak odróżnić grzyby jadalne od niejadalnych i trujących? Lepiej zapoznaj się z naszą galerią zdjęć przed kolejną wyprawą do lasu - przedstawiamy w niej najczęściej mylone grzyby. Sprawdź, czy grzyby, które zbierasz, są jadalne!