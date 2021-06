Atlas Grzybów 2021. Grzyby trujące opis i zdjęcia. Tych grzybów absolutnie nie jedz! [TOP 15] [5.06.21]

Sandra Tokarczyk z Brzeznej finalistką Miss Małopolski 2021. Piękna sądeczanka kolejny raz próbuje swoich sił w konkursie piękności ZDJĘCIA

Sandra Tokarczyk, 18-letnia mieszkanka Brzeznej (gmina Podegrodzie), została finalistką konkursu Miss Małopolski 2021. Już wkrótce odbędzie się finałowa gala. Sandra już drugi raz próbuje swoich sił i chce powalczyć o koronę najpiękniejszej Polki. W 2020 roku przeszła do półfinału, tym razem jest o krok dalej. Czy piękna sądeczanka spełni swoje dziecięce marzenia i zdobędzie koronę? W tym roku liczbę finalistek ze względu na pandemię koronawirusa zwiększono do 45. Sandra to nie jedyna sądeczanka, która trafiła do finału.