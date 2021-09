Babice. Pijany kierowca szkolnego autobusu z pow. wadowickiego wiózł 30 dzieci. Został zatrzymany przez drogówkę. To pracownik MZK Oświęcim Monika Pawłowska

Policjanci w ramach akcji „Bezpieczna droga do szkoły”, czuwają nad bezpieczeństwem i porządkiem w ruchu drogowym w rejonach szkół i eliminują tych, którzy temu bezpieczeństwu zagrażają. KPP Oświęcim Zobacz galerię (2 zdjęcia)

Oświęcimska drogówka zatrzymała mieszkańca powiatu wadowickiego, 51-letniego kierowcę autobusu szkolnego, który wykazał się kompletnym brakiem odpowiedzialności. Mężczyzna mając w organizmie 1,6 promila alkoholu, wsiadł za kierownicę i wiózł trzydzieścioro dzieci do szkoły. Został zatrzymany, jego prawo jazdy również. Jak się okazuje, zatrzymany, to kierowca autobusu komunikacji miejskiej, należącego do Miejskiego Zakładu Komunikacji w Oświęcimiu. Dziś (24 września 2021 r.) 51- latek usłyszał dwa zarzuty. Zarząd MZK zapowiada wyciągnięcie konsekwencji służbowych.