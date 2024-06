Bądź gotów! Zanim w Krakowie zawyją syreny. Tłumy mieszkańców na debacie o obronie cywilnej

Mieszkańcy przygotowali wiele pytań do ekspertów. Interesowało ich to, jak Kraków jest przygotowany na potencjalny atak.

Marek Budzisz pokazywał, jak to robią w innych krajach. Podał m.in. przykład Szwecji, gdzie obrona cywilna zaczyna się od najprostszych komunikatów. Jednym z nich jest broszura z informacją: "Jeżeli Szwecja zostanie zaatakowana przez jakiś inny kraj, to nigdy się nie poddamy. Każda inna informacja jest fałszem".

Generał Mieczysław Bieniek zwracał też uwagę, jak ważne jest opracowanie procedur, miejskie ale też indywidualne przygotowanie każdego z nas na ewentualne zagrożenie poprzez zabezpieczenie alternatywnych możliwości dostępu do wody i żywności, energii, paliwa, łączności, pomocy medycznej, krwi. Podkreślał jak ważne jest znajomość komunikatów ostrzegawczych, przygotowanie do schronienia i ewakuacji, nieuleganie dezinformacji.

Do uczestników debaty list skierował minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Napisał w nim m.in.: "Jako Minister Obrony Narodowej swój główny wysiłek koncentruję na zapewnieniu bezpieczeństwa Polsce i Jej obywatelom. Bezpieczeństwo to wymiar przede wszystkim militarny, ale nie tylko. Dobitnie pokazuje to wojna, którą toczy Ukraina, broniąc się przed najazdem realizującej imperialistyczne ambicje Rosji. Ludność cywilna cierpi z powodu zniszczeń w infrastrukturze krytycznej, ataków lotniczych i artyleryjskich oraz trudności związanych z zaspokojeniem podstawowych potrzeb, jak opieka medyczna. Doświadczenia naszych sąsiadów zza wschodniej granicy pokazują, jak ważne jest współdziałanie wojska, instytucji cywilnych a także świadomych obywateli. Dlatego Ministerstwo Obrony Narodowej współpracuje z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji w procesie przygotowania ustawy regulującej kwestie ochrony ludności oraz Obrony Cywilnej na wypadek wojny. Brak przepisów dotyczących tak istotnych obszarów był niedopuszczalny. Dlatego działania zmierzające do zapełnienia tej luki już się toczą".