Bagry. Flow Park, czyli wyjątkowa atrakcja nad zalewem w Podgórzu ZDJĘCIA 3.05

Flow Park nad zalewem Bagry. W czasach szalejącej epidemii koronawirusa street workout, czyli w wolnym tłumaczeniu trening uliczny, jest znakomitym rozwiązaniem dla wszystkich, którzy chcą ćwiczyć regularnie, a zarazem bezpiecznie. Chodzi o budowanie sylwetki i utrzymywanie się w dobrej kondycji fizycznej, wykorzystując istniejącą infrastrukturę miejską. W ślad za rozwojem tej formy treningu, w miejskich parkach i na placach zabaw zaczęły powstawać siłownie na wolnym powietrzu. I właśnie takie miejsce pojawiło się całkiem niedawno nad zalewem Bagry. Mogą z niego korzystać także dzieci!

Flow Park na Bagrach (nie tylko) dla dzieci Rozwój street workoutu sprawił, że w otwartych przestrzeniach miejskich powstaje coraz więcej siłowni z drążkami, poręczami i drabinkami. Nie trzeba już do ćwiczeń wykorzystywać murków, poręczy, trzepaków, ławek czy latarni. W Krakowie dostrzegamy coraz więcej osób, które korzystają z urządzeń zamontowanych w parkach i na placach zabaw. Używanie ich jest całkowicie bezpłatne, a zarazem bezpieczne. Jest to sprzęt certyfikowany i zainstalowany w taki sposób, że nie musimy obawiać się, iż przy prawidłowym korzystaniu z niego zagrozi naszemu zdrowiu wskutek np. złamania. Po drugie na wolnym powietrzu łatwiej o zachowanie bezpiecznego dystansu społecznego, więc ryzyko zakażenia wirusem znacznie spada. To bardzo dobry sposób na uprawianie ćwiczeń w okresie, gdy siłownie w zamkniętych pomieszczeniach są niedostępne. Mała Chorwacja nad zalewem Bagry Takie właśnie miejsce do ćwiczeń, nazwane Flow Park, zostało otwarte we wschodniej części Parku Bagry w Krakowie Podgórzu. Pojawiły się także nowe alejki, trawniki i ławki. Oferta miejska realizowana nad zalewem w ramach budżetu obywatelskiego, nazwana Małą Chorwacją, jest coraz bogatsza. Przekonajcie się sami, oglądając nasze zdjęcia.

Jak ćwiczyć we Flow Parku? Uprawiać street workout można na różne sposoby. Oczywiście najważniejsza jest regularność, ale nawet kilkukrotne podciągnięcie się na drążku bądź wykonanie kilku dipów (ugięcia ramion, czyli pompki na poręczach) w trakcie zwykłego spaceru po parku może dać satysfakcję i poprawę samopoczucia. Łatwo przekonać do takiej formy ćwiczeń dzieci, bo nie będą tej aktywności traktować jak obowiązku, lecz potraktują go jako dobrą zabawę. Część placów zabaw posiada już infrastrukturę dostosowaną gabarytami do ich wzrostu.

Wiosna i lato to najlepszy okres do korzystania z siłowni na wolnym powietrzu. Wiele osób, które polubią taki trening, w okresie jesienno-zimowym z przyjemnością będzie go kontynuować w tradycyjnych siłowniach, gdy tylko zostaną otwarte. Nic też nie stoi na przeszkodzie, by – unikając większych zbiorowości w zamkniętych miejscach publicznych - ćwiczenia street workout kontynuować w warunkach domowych. Wystarczy do tego kawałek podłogi, część niezastawionej meblami ściany, drążek rozporowy i dwa krzesła, które zastąpią poręcze równoległe.

Ćwiczenia street workout By ułatwić wam pierwszy kontakt ze street workoutem, przygotowaliśmy zestaw najpopularniejszych ćwiczeń (niech Was nie przerażą ich nazwy!). Warto pamiętać, że należy się do nich odpowiednio przygotować poprzez rozgrzewkę, by nie doznać kontuzji przy zaaplikowaniu sobie nadmiernych obciążeń.

podciąganie na drążku – w sposób podstawowy lub z unoszeniem prostych nóg i dotykaniem stopami drążka, by zaangażować mięśnie brzucha;

dipy (pompki na poręczach) – opieramy się na dwóch równoległych drążkach i wykonujemy uniesienia tułowia;



przysiady - podstawowe ćwiczenie nóg: jeśli chcecie zwiększyć jego efektywność, można je robić na jednej nodze;



tuck planche – opieramy ręce na poręczach (tak jak do pompek) i przyciągamy kolana do klatki piersiowej. Należy przez chwilę wytrzymać w tej pozycji;



frog stand – inna odmiana tuck planche - opieramy się bezpośrednio na podłożu, co wymaga rozłożenia kolan na boki i oparcia ich o lekko zgięte łokcie;



human flag – ćwiczenie dla zaawansowanych: polega na złapaniu pionowego słupka, uniesieniu ciała bokiem i utrzymaniu sylwetki (wyprostowanej od dłoni do stóp) w pozycji prostopadłej do podłoża.