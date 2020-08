Bagry. Nowa plaża i kąpielisko w Krakowie już otwarte ZDJĘCIA 27.08

Nowa plaża w Krakowie nad zalewem Bagry już otwarta

To druga plaża nad zalewem Bagry, pierwsza - w części północno-zachodniej - także została zrealizowana z budżetu obywatelskiego. Ważne, że w weekendy od godziny od 9 do 16 okolice plaży na Bagrach będą patrolowane przez ratowników krakowskiego WOPR.

Realizacja projektu "Wschodnia część Parku Miejskiego Bagry Wielkie", obejmującego teren o powierzchni ok. 2,5 ha, nadal trwa, ale wykonawcom inwestycji Zarządu Zieleni Miejskiej udało się ukończyć w środku sezonu przynajmniej plażę z prowadzącymi do niej alejkami. Jesienią ubiegłego roku obiecywano, że plaża zostanie oddana do użytku przed wakacjami 2020 roku.

Mieszkańcy Krakowa mają już do dyspozycji nie jedną plażę na Bagrach, ale dwie duże plaże

- Prace dobiegają końca - mówi Piotr Kempf, dyrektor zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie (cytat za telewizją krakow.pl). - Jesteśmy dosłownie na ostatniej prostej, we wrześniu będą wszystkie prace zakończone, natomiast biorąc pod uwagę temperatury w najbliższych dniach, obostrzenia, które nas obowiązują, zachowywanie dystansu, postanowiliśmy wcześniej otworzyć samą plażę, dzięki czemu mieszkańcy mają już do dyspozycji nie jedną plażę na Bagrach, ale dwie duże plaże. Co powoduje, że trochę mniej jest ścisku, szczególnie dla osób zażywających tej kąpieli słonecznej, bo to jest chyba najważniejsze. Przed nami ostatni taki upalny, słoneczny weekend w Krakowie i to jest dobra informacja, że możemy trochę luźniej siedzieć na plaży, a nie musimy ściskać się na jednej.