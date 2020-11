Baseny hotelowe są otwarte. Najpiękniejsze pływalnie i centra SPA w Małopolsce i na Śląsku TOP 40 GALERIA

Baseny hotelowe i centra SPA w Małopolsce i na Śląsku

"Drodzy Goście, pragniemy poinformować Was, że Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 16.10.2020, możecie korzystać z basenu i siłowni w naszym hotelu, jeśli pobyt wynosi co najmniej jedną dobę hotelową! Do zobaczenia" - tej treści komunikat pojawił się na stronie Facebooka hotelu Novotel Kraków Centrum, a podobne informacje zamieściły także inne hotele w całym kraju.

Korzystanie z basenów i stref SPA w hotelach jest więc całkowicie legalne i by zażyć relaksującej kąpieli nie trzeba stosować żadnych wybiegów. Co więcej, wirusolodzy przekonują, że koronawirus nie przenosi się przez wodę, więc pływanie i korzystanie z centrum wellness jest bezpieczne. Ważne tylko, by unikać bliskiego kontaktu z innymi osobami korzystającymi z wodnych atrakcji w tym samym czasie.