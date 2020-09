Baseny w Krakowie. Lista pływalni w mieście i nowe zasady 7.09

Wcześniejsze wpisy

Baseny w Krakowie - jakie są otwarte?

Jako jeden z pierwszych po pandemii został uruchomiony Ośrodek Sportu i Rekreacji Kolna przy ulicy Kolnej 2. Basen, siłownia i saunarium zostały otwarte 11 czerwca.

Od 15 czerwca otwarty dla użytkowników jest basen AGH przy ul. Buszka 4 oraz basen KS Korona Kraków przy ul. Kalwaryjskiej.

Otwarty jest już także Park Wodny przy ulicy Dobrego Pasterza 126. Od 1 do 31 lipca oraz od 3 do 31 sierpnia w dni powszednie (od poniedziałku do piątku) były rozdawane kupony, na postawie których dzieci i młodzież z terenu Krakowa w okresie wakacyjnym będą mogły skorzystać z ulgowego wstępu do Parku Wodnego. Wszystko w ramach realizowanego od lat Programu Poprawy Bezpieczeństwa dla miasta Krakowa „Bezpieczny Kraków”. Od 1 września prowadzone są zapisy na zajęcia w wodzie i lekcje pływania.