Będą pieniądze na przygotowanie projektu Drogi Współpracy Regionalnej z Oświęcimia przez Chełmek, Libiąż do autostrady A4. Zdjęcia

Zabezpieczenie potrzebnej kwoty w budżecie Małopolski zapowiedział marszałek województwa Witold Kozłowski. W ślad za tym gotowość partycypacji w kosztach przedsięwzięcia związanego z opracowaniem dokumentacji wyrazili przedstawiciele samorządów zainteresowanych powstaniem takiej drogi.

Podczas niedawnego ich spotkania w Urzędzie Miasta w Jaworznie zgodziły się one na wkład własny w wysokości ok. 170 tys. zł od każdej ze stron, którymi oprócz Jaworzna są: Libiąż, Chełmek, Powiat Oświęcimski, miasto i gmina Oświęcim.

Wspomnianych sześć samorządów w ub. roku zawiązało koalicję, której celem jest jak najszybsze rozpoczęcie drugiego etapu budowy Drogi Współpracy Regionalnej, która połączyłaby Oświęcim i sąsiednie małopolskie gminy z autostradą A4 poprzez węzeł Jeleń i Jaworznem.

Kierowcy w tej części Małopolski liczą, że za tymi deklaracjami pójdą konkretne decyzje i dalsze kroki, które doprowadzą do powstania DWR.

- Taka droga całkowicie zmieniłaby możliwości podróżowania z Oświęcimia do Krakowa, szczególnie w perspektywie planowanego wygaśnięcia do 2027 roku koncesji prywatnej spółki na autostradę na odcinku z Katowic do Krakowa i przejęcia go przez państwo - zauważa Paweł Kram z Grupy MotoGalicja, popularyzującej bezpieczeństwo na drogach.