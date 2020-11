Będzie ekspresówka na trasie Kraków-Myślenice! Ruszają prace koncepcyjne [3.11.]

Droga ekspresowa S7 docelowo ma być najdłuższą (706 km) trasą szybkiego ruchu w Polsce. Według planów połączy ona Gdańsk na północy z Rabką-Zdrój na południu naszego kraju (po drodze docierając do Olsztyna, Warszawy, Radomia, Kielc i Krakowa). Dziś droga gotowa jest w około 60 procentach. Kolejne odcinki są już w budowie, bądź w przygotowaniu do przetargu. Jest jednak niemal pewne, że na przełomie 2021 i 2022 roku niemal cała trasa będzie gotowa.

Budowa zakopianki na odcinkach południowych, w stronę Zakopanego, regularnie postępuje. Naprzód idą też prace na odcinkach północnych, w stronę granicy województwa świętokrzyskiego. Od zawsze "problematyczny" pozostawał natomiast odcinek Kraków-Myślenice. Co prawda kierowcy od lat mają tam do dyspozycji po dwa pasy, ale nie jest to droga ekspresowa. Wszystko przez liczne skrzyżowania, czy przejścia dla pieszych .

Poza wspomnianym odcinkiem do Myślenic. By przystosować obecną zakopiankę na tym odcinku do parametrów ekspresówki, trzeba by więc jezdnię mocno przebudować. Problem w tym, że na południe od Krakowa nie ma obecnie na to już miejsca. Teren jest już mocno zabudowany domami. Droga ekspresowa do Myślenic, gdy już będzie budowana, zostanie prawdopodobnie zlokalizowana bardziej na wschód względem obecnej zakopianki.

Gdzie dokładnie? Okaże się już niedługo, bo GDDKiA właśnie ogłosiła prace koncepcyjne dla tego odcinka! Studium korytarzowe obejmie powierzchnię blisko 3 tys. km kwadratowych na ternie siedmiu powiatów i 34 gmin. Analizy będą się skupiać nie tylko na samym ciągu S7, ale będą dążyły do stworzenia spójnego i kompletnego docelowego układu dróg krajowych na tym obszarze. "Przewidujemy, że prace analityczne zakończą się mniej więcej za rok" - głosi komunikat GDDKiA.

Zakres studium korytarzowego dla S7 Kraków-Myślenice GDDKiA

Generalna Dyrekcja zgłosiła się już do władz województwa oraz przedstawicieli samorządów z terenów objętych potencjalnym oddziaływaniem inwestycji, z apelem o dobrą, konstruktywną i merytorycznie obiektywną współpracę.