Bez prądu w małopolskim. Gdzie 1.08 są awarie, a gdzie planowe wyłączenia prądu?

Planowane wyłączenia prądu w małopolskim

Kraków

Kraków ul. Moszyńskiego 8, 16-24, 28, Piłkarska 2, klub sportowy, stadion

2.08 od godz. 8:00 do 16:00

Kraków ulica Skalna 2 do 16A oraz 1 do 19, Pod Janem 3 do 11 oraz 4 do 24A, Bażancia 3, Sępia 10, ul. Dworna 37, 39, 41 oraz przepompownia ścieków

2.08 od godz. 8:00 do 16:30

Kraków ul. Podbipięty

3.08 od godz. 7:30 do 15:00

Kraków ul. Kołczakowskiego, Działowskiego 1-15, WOMAR - Działowskiego

3.08 od godz. 8:00 do 16:00

Kraków ulica Stefanowicza 34

3.08 od godz. 8:00 do 16:30

Kraków ulica Pękowicka 28, 30, 30A oraz okolice

4.08 od godz. 7:00 do 14:00

Kraków ulica Zakładowa

4.08 od godz. 7:30 do 15:00