Bez prądu w małopolskim. Gdzie 15.09 są awarie, a gdzie planowe wyłączenia prądu?

Gdzie obecnie (15.09 7:15) nie ma prądu w małopolskim?

Kraków

Kraków ulica Maciejkowa

15.09 od godz. 7:00 do 14:00

Nowy Sącz

w Nowym Sączu ulice: Grunwaldzka od numeru 55 i 64 do 99 i 106 oraz Zawiszy Czarnego od numeru 23 do 64, Wita Stwosza, Kasprowicza 8.

15.09 od godz. 7:00 do 9:00

w Nowym Sączu ulica Grunwaldzka numery nieparzyste od 101 do 135, numery parzyste od 106A do 136, oraz ulica Dąbrówki od numeru 87A do 87D, numer 89A oraz Wita Stwosza numer 23K i okoliczne.

15.09 od godz. 7:00 do 14:00

powiat limanowski

w miejscowości Szczawa, od strony Zalesia, osiedla: Buków, Zabukowina, Kowalówka, Flądrówka, Rusznak, Woltynówka, Nowa Cyrla, Brogi, Zakraje, Zamoście i okoliczne- krótkotrwałe przerwy dla zmiany zasilania

15.09 od godz. 7:00 do 9:00