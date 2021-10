Bez prądu w małopolskim. Gdzie 15.10 są awarie, a gdzie planowe wyłączenia prądu?

Planowane wyłączenia prądu w małopolskim

Kraków

Kraków ulica Pasternik 15, 15A, 19, 19A, plac budowy oraz okolice

15.10 od godz. 7:30 do 15:00

Kraków ulica Siewna 34, 34A, 42

15.10 od godz. 8:00 do 14:00

Kraków ulica Czuchnowskiego, Iwaszkiewicza 3, 7, plac budowy, Doroszewskiego od Czuchnowskiego do Iwaszkiewicza, Nowickiego od 19 do 41 nr nieparzyste, 8, plac budowy

15.10 od godz. 8:00 do 14:00

Balicka 164, 164A, 164B

20.10 od godz. 8:00 do 14:00

Stawowa 176, 176A, 178, Ojcowska 39 do 47A i 60 do 84, Nawojowska i okolice

20.10 od godz. 8:00 do 13:00

Kraków ulica na Wzgórzach 2

20.10 od godz. 8:00 do 16:00

powiat bocheński

MIEJSCOWOŚCI Trzciana wieś, budynek OSP, sklepy, hurtownia, skład,

15.10 od godz. 8:00 do 15:00