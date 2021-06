Bez prądu w małopolskim. Gdzie 17.06 są awarie, a gdzie planowe wyłączenia prądu?

Gdzie planowane są wyłączenia prądu w małopolskim (17.06)? Warto wiedzieć, kiedy nastąpi brak prądu w twojej okolicy. Przyczyną wyłączenia prądu są najczęściej remonty, budowy lub modernizacje sieci. Dobrze jest przygotować się na tego typu wyłączenia prądu w małopolskim. Przedstawiamy spis miejsc, gdzie planowane są wyłączenia prądu w małopolskim Brak prądu może być denerwującym zjawiskiem, dlatego warto znaleźć sobie zajęcie na ten czas, które nie wymaga użycia energii elektrycznej. Gdzie i kiedy nie będzie prądu?

Gdzie obecnie (17.06 20:09) nie ma prądu w małopolskim? Kraków Kraków ulica Ojcowska w kierunku kościoła

17.06 od godz. 16:13 do 21:00 Planowane wyłączenia prądu w małopolskim Kraków Kraków ulica Topografów 10B, 10D, plac budowy.

18.06 od godz. 8:00 do 14:00 Kraków ulica Malborska 90 oraz Krawiecka 2 i 5.

18.06 od godz. 8:00 do 15:00 Kraków ulica Dożynkowa 158, od 140 do 148, od 83 do 101A, 172A, B, C, D, 174, 105, Walmot Auto Serwis, Technika Grzewcza, Lewiatan, zasilanie prowizoryczne przy budowie obwodnicy ulica Dożynkowa

18.06 od godz. 8:00 do 14:00 Kraków ulica Tetmajera 60 C1, C2, C3, C4

22.06 od godz. 8:00 do 16:00 Kraków ulica Kolna od 11 do 25R nr nieparzyste, Kolna 12 A B C D, Kolna 41 oraz place budowy obok 41

22.06 od godz. 8:00 do 13:00

Kraków ul. Pysocice od nr 29 do 96, Wodzickich od nr 1 do 9 22.06 od godz. 8:00 do 14:00 Kraków Mydlniki ulica Kamienna

22.06 od godz. 8:00 do 14:00 Kraków ul. Zelwerowicza od 11 do 17, 14, Braterstwa Broni od 29 do 31 oraz 34 do 36c, Domowa 11, Szymonowica 7, 8, 10, 11, 15, 16, 20, 21, 22, Mochnaniec od 9 do 39 oraz 12 do 30, plac budowy

23.06 od godz. 8:00 do 12:00 Kraków ulica Lubicz 42, Lubicz 40 plac budowy

23.06 od godz. 8:00 do 15:00 Kraków ul. Sawy-Celińskiego od nr 32 do 84, Barwna, Podbiałowa, Ostafina

23.06 od godz. 8:00 do 14:00

Nowy Sącz w Nowym Sączu, Zawada, część ulicy Brzeziny, numery od 67 do 85A, nieparzyste

21.06 od godz. 8:00 do 13:00

w Nowym Sączu, ulice: Kraszewskiego odcinek od Paderewskiego do Na Rurach, Romera, Zaleskiego 27, 29, 31, Ogińskiego 1, Bandurskiego i Głowackiego między Kraszewskiego i Paderewskiego, Inwalidów Wojennych od 23 do 30, Paderewskiego 1, 3, 6, 15, 16, 17, 18,

23.06 od godz. 6:00 do 8:00 w Nowym Sączu, ulice: Zdrojowa od Tarnowskiej do Głowackiego, Paderewskiego 4, Kraszewskiego 56, 56A, 58, 60 23.06 od godz. 8:00 do 10:00 w miejscowości Nowy Sącz Zawada, część ulicy Juranda, okolice numerów: 8A, 8B, 8C, 8G, 8R, 8I, 8J, 10A, 10B, 10C, 11, 12, 12A, 12B, 14, 14A.

23.06 od godz. 10:00 do 15:00 w miejscowości Nowy Sącz Zawada, złącze kablowe nr 13127, przy ulicy Juranda 23.06 od godz. 11:00 do 14:00 powiat bocheński MIEJSCOWOŚCI Nieszkowice Wielkie wieś

18.06 od godz. 8:00 do 14:00

MIEJSCOWOŚCI Nieszkowice Wielkie wieś, firma R-BUD, Olchawa wieś od Nieszkowic Wielkich 18.06 od godz. 8:00 do 9:30 MIEJSCOWOŚCI Nieszkowice Wielkie wieś, firma R-BUD, Olchawa wieś od Nieszkowic Wielkich 18.06 od godz. 13:00 do 15:00 Żegocina kierunek centrum Żegociny

22.06 od godz. 8:00 do 12:00 MIEJSCOWOŚCI Nowy Wiśnicz ulica: Bocheńska 26 , 28

23.06 od godz. 7:30 do 8:30 Zawada wieś, centrum

23.06 od godz. 8:00 do 14:00 MIEJSCOWOŚCI Nowy Wiśnicz ulica: Bocheńska i osiedle Leszczyny, Kopaliny 4, Stary Wiśnicz od stacji paliw ORLEN w kierunku Kopalin.

23.06 od godz. 8:00 do 13:00

Zawada sklep Społem

23.06 od godz. 8:00 do 9:30 MIEJSCOWOŚCI Nowy Wiśnicz ulica: Bocheńska 26 , 28

23.06 od godz. 12:30 do 13:30 Zawada sklep Społem

23.06 od godz. 13:00 do 15:00

powiat chrzanowski Gmina Wolbrom: m. Załęże

18.06 od godz. 7:00 do 14:00 Płaza ulice Bolęcińska, Gałczyńskiego, Reja, Bąby Księdza Józefa, Rydla Lucjana

18.06 od godz. 8:00 do 12:30 Trzebinia Osiedle Gaj Blok 33,34,35,36,37,38, ulica Matejki

18.06 od godz. 8:00 do 13:00 Trzebinia ulice Matejki, Osiedle Gaj, Bloki 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 18, 19, 22, 31

23.06 od godz. 8:00 do 12:30 powiat dąbrowski Smęgorzów - część zachodnia miejscowości, od strony Dąbrówek Breńskich

18.06 od godz. 9:00 do 12:00 Brzezówka, od strony Zabrnia, Zabrnie od strony Brzezówki

22.06 od godz. 8:00 do 15:00 powiat gorlicki w miejscowości Małastów, budynek na działce numer 244 zasilany ze złącza kablowego numer 308435, naprzeciwko budynku numer 12.

18.06 od godz. 7:00 do 12:00

w miejscowości Szymbark, przysiółek Wólka- górna część

18.06 od godz. 9:00 do 14:00 w miejscowości Uście Gorlickie- Pole Biwakowe, naprzeciw piekarni

21.06 od godz. 9:00 do 14:00 w Gorlicach, ulice: Lenartowiczów, Sosnowa, Sokolska od strony Sosnowej, Biechońskiego, Kwiatowa, Dukielska za mostem koło Cegielni i od Hażbudu do ulicy Łąkowej

22.06 od godz. 9:00 do 13:00 powiat krakowski Kozierów ul. Do Słońca 5

18.06 od godz. 7:30 do 13:00 Mników Od strony Baczyna, Baczyn od strony Mnikowa, Czółów Od strony Baczyna

18.06 od godz. 8:00 do 14:00

Brzyczyna od stacji w kierunku Skawiny.

18.06 od godz. 8:00 do 14:00 Baranówka ulica Baranówka przy drodze na Maciejowice od budynku 148 do 211 oraz 298 do 314

18.06 od godz. 8:00 do 14:00

Michałowice ul. Graniczna, Wola Zachariaszowska, ul .Słoneczna, Zacisze, Rajska, Słowiańska 18.06 od godz. 9:00 do 12:00 Modlniczka ulica Dworska, Świętej Faustyny, Nad Potokiem, Słowiańska, Łąkowa, Marii, Zielna, Miodowa

19.06 od godz. 13:30 do 14:00 Giebułtów ulica Miodowa

21.06 od godz. 8:00 do 13:30 Baranówka ul. Spacerowa bud 1 do 96

21.06 od godz. 8:00 do 14:00 Siedlec odbiorca zasilony z ZK 11033 i ZK 13969

21.06 od godz. 8:00 do 14:00 Krzeszowice ulica Szpitalna, Głogowa, Lipowa, Wierzbowa, Bandurskiego, Gminna, Nowa Wieś Dolna, Nowa Wieś Górna, Parkowa, Chłopickiego Grunwaldzka, Miękińska, Batalionów Chłopskich, Solidarności

21.06 od godz. 8:00 do 10:00 Łuczyce ul. Goli, Pod Lipami, Ogrodowa, Różana, Szkolna, Szlachecka, Nad Potokiem

21.06 od godz. 8:00 do 9:00 Michałowice ul. Krakowska, Banasiówka, Wiśniowa, Miła, Działkowa, Klonowa, Komora, Jesionowa, Pogodna, Malownicza

21.06 od godz. 10:00 do 11:00

Goszcza, ul. Generała Mariana Langiewicza, Leśna, Świerkowa, Sosnowa, Spokojna, Wrzosowa, Batalionu Skała AK, Generała Tadeusza Kościuszki, Bożego Ciała, Krótka,

22.06 od godz. 8:00 do 12:00 Chrosna od strony Brzoskwini, Brzoskwinia ulica Dworska, Sosnowa, Zacisze, Sportowa, Leśna, Widokowa, Tenczyńska, Szmaragdowa, Kamyk, Podkamycze

22.06 od godz. 8:00 do 9:00 Krzeszowice ulica Głogowa, Lipowa, Wierzbowa, Bandurskiego, Nowa Wieś Dolna

22.06 od godz. 8:00 do 15:00 Chrosna przysiółek Skały, Załącze i Centrum, Morawice od strony Chrosnej

22.06 od godz. 8:00 do 14:00

Chrosna od strony Brzoskwini, Brzoskwinia ulica Dworska, Sosnowa, Zacisze, Sportowa, Leśna, Widokowa, Tenczyńska, Szmaragdowa, Kamyk, Podkamycze

22.06 od godz. 12:00 do 14:00 Rusocice ulica Stadionowa, Piaskowa, Sosnowa

23.06 od godz. 8:00 do 14:00 Krzeszowice ulica Szpitalna, Głogowa, Lipowa, Wierzbowa, Bandurskiego, Gminna, Nowa Wieś Dolna, Nowa Wieś Górna, Parkowa, Chłopickiego Grunwaldzka, Miękińska, Batalionów Chłopskich, Solidarności

23.06 od godz. 8:00 do 10:00

powiat limanowski w miejscowości Męcina, złącze kablowe nr 11100, w pobliżu adresu Męcina 216.

18.06 od godz. 7:00 do 13:00 w Limanowej, część ulicy Moczarki od strony Sowlin wraz z przyległymi

21.06 od godz. 7:00 do 11:00 w Laskowej, osiedle Na Dole

22.06 od godz. 7:00 do 8:00 w Laskowej, osiedla: Raj, Jabłoniec

22.06 od godz. 7:00 do 15:00 w Laskowej, budynek zasilany ze złącza kablowego nr 12115- położony w okolicy nr 493

22.06 od godz. 7:00 do 13:00 w Mszanie Dolnej, ul. Krakowska, budynki numery: 67, 69, 75, 77, 79, 81 i okoliczne

22.06 od godz. 8:00 do 13:00 w Laskowej, osiedle Na Dole

22.06 od godz. 12:00 do 13:00 w Laskowej, osiedla: Raj, Jabłoniec

23.06 od godz. 7:00 do 15:00

w Mordarce, osiedla: Za Groniem, Solczyn,

23.06 od godz. 8:00 do 14:00 powiat myślenicki Siepraw ulica Na Grobli, Zarusinki, Kalinowa, Słowiańska

18.06 od godz. 7:30 do 14:30 Brzączowice okolice szkoły oraz byłego POM

18.06 od godz. 8:00 do 11:00 Sułkowice ulica Zarzecze, Zielona

18.06 od godz. 9:00 do 16:00 Łyczanka kierunek ulica Michała Archanioła, Myśliwska, Polna.

19.06 od godz. 14:00 do 16:00

Skomielna Czarna kierunek Wieprzec, za rzekę, Kościół, Tokarnia

19.06 od godz. 16:00 do 18:00 Myślenice ulica Sienkiewicza 11E

21.06 od godz. 8:00 do 16:00 Pcim za rzeką, Kubonie, Bodziochy

21.06 od godz. 8:00 do 15:00 Stróża kierunek Zarąbek

21.06 od godz. 9:00 do 13:00 w miejscowości Skomielna Biała, rola Maciołowa.

21.06 od godz. 11:00 do 14:00

Poręba obwód niskiego napięcia w dół kierunek Bulina

22.06 od godz. 8:00 do 15:00 Tokarnia budynki: od Tokarnia 677 w kierunku Tokarnia 656.

22.06 od godz. 11:00 do 15:00 Krzywaczka budynki: dz. 89/3 i dz. 89/4

23.06 od godz. 9:00 do 12:00 powiat nowosądecki cześć miejscowości Stróże, od szkoły w kierunku Wilczysk.

18.06 od godz. 8:00 do 14:00 w części Jazowska - osiedle Wżary

18.06 od godz. 8:00 do 16:00 część miejscowości Nawojowa, Podkamienne, ulice: Podkamienne, Osiedlowa, Kwiatowa, Pogodna, Zagórze,

18.06 od godz. 8:00 do 11:00 część miejscowości Kamionka Wielka, budynki numery: 128, 146, 182, 257, 492.

18.06 od godz. 8:00 do 14:30 część miejscowości Wielopole, od strony Klimkówki, przysiółki: Konieczkówka, Zawale

18.06 od godz. 8:00 do 13:00

w miejscowości Złockie. górna część miejscowości, na Jasieńczyku, okolice Stacji Uzdatniania Wody

18.06 od godz. 8:00 do 13:00 w Chełmcu, ulice: Leśna, od strony: Podgórskiej, Batalionów Chłopskich, Podgórska, Węgrzynek oraz Batalionów Chłopskich, od strony Leśnej wraz z przyległymi

18.06 od godz. 10:00 do 16:00 część miejscowości Maciejowa, od Czaczowa w stronę Łabowej wzdłuż drogi krajowej, osiedle Ogorzałki

18.06 od godz. 11:00 do 14:00

w części miejscowości: Gołkowice Dolne, od drogi wojewódzkiej do osiedla Pod Lasem, osiedle Zielone oraz w Gołkowicach Górnych, osiedle Podlesie wraz z przyległymi

21.06 od godz. 9:00 do 15:00 w miejscowości Wola Kosnowa, od osiedla Dudówka w kierunku: Kukliny i Modyni

21.06 od godz. 10:00 do 15:00 w Starym Sączu, ulice: Nadbrzeżna oraz Jana Pawła II, od Nadbrzeżnej do ronda wraz z przyległymi

22.06 od godz. 7:00 do 12:00

w Starym Sączu, ulice: Jana Pawła II, od Nadbrzeżnej do ronda oraz Nadbrzeżna od strony ronda wraz z przyległymi

22.06 od godz. 7:00 do 16:00 w miejscowości Wola Kosnowa, od skrzyżowania obok Kościoła do Remizy

22.06 od godz. 8:00 do 16:00 w miejscowości Mochnaczka Niżna budynki numer 158 i 164 zasilane ze złączy kablowych numer 2580 i 13294.

22.06 od godz. 8:00 do 13:00 w miejscowości Bilsko, przysiółki: Brzezie, Puste

22.06 od godz. 9:00 do 15:00 część miejscowości Bilsko, przysiółki Puste, Wiśnicz

23.06 od godz. 8:00 do 14:00 w Nawojowej, część ulicy Starosądeckiej w okolicy skrzyżowania z Zieloną, oraz część Zielonej od strony Starosądeckiej

23.06 od godz. 8:00 do 11:00 w miejscowości Wola Kosnowa, od Remizy w kierunku Bukówek

23.06 od godz. 8:00 do 14:00

powiat nowotarski w miejscowości Maniowy, ulice Słowackiego, Mickiewicza, Gorczańska

18.06 od godz. 8:00 do 15:00 w miejscowościach: Klikuszowa, Obidowa, Lasek, od numeru 2 w stronę Trutego lewa strona rzeki do numeru 108 i prawa strona od numeru 192 do 166, Trute, od numeru 2 do 6

18.06 od godz. 8:00 do 8:30

w miejscowościach: Skrzypne, ul. Jadwigi Królowej, od numeru 170 do końca, Bańska Wyżna, osiedle Gielatówka wraz z przyległymi- krótkotrwałe przerwy dla zmiany zasilania

18.06 od godz. 8:00 do 9:00 w Rabie Wyżnej, Osiedla: Łysa Góra, kierunek Spytkowice

18.06 od godz. 8:00 do 13:00 w miejscowości Skawa, budynek numer 684C zasilany ze złącza kablowego numer 11463.

18.06 od godz. 8:30 do 15:00 w miejscowościach: Skrzypne, ul. Jadwigi Królowej, od numeru 170 do końca, Bańska Wyżna, osiedle Gielatówka wraz z przyległymi- krótkotrwałe przerwy dla zmiany zasilania

18.06 od godz. 14:00 do 15:00

w miejscowościach: Klikuszowa, Obidowa, Lasek, od numeru 2 w stronę Trutego lewa strona rzeki do numeru 108 i prawa strona od numeru 192 do 166, Trute, od numeru 2 do 6

18.06 od godz. 17:00 do 18:30 w Rabce-Zdroju, budynki zlokalizowane przy ulicy Rabskich.

21.06 od godz. 8:30 do 11:30 w Nowym Targu, ulica Starokrakowska, budynki numer budynki 50, 52.

21.06 od godz. 11:30 do 17:00 w Spytkowicach, role: Brzegi, Mocarnikówka, Pieczygrochówka, Zagrody pod Brzegiem- krótkotrwałe przerwy dla zmiany zasilania

22.06 od godz. 7:30 do 8:30 w Spytkowicach, role: Brzegi, Mocarnikówka, Pieczygrochówka, Zagrody pod Brzegiem- krótkotrwałe przerwy dla zmiany zasilania

22.06 od godz. 16:30 do 17:30 w miejscowości Chochołów, numery od 1 do 3a, oraz od 201 do 320

23.06 od godz. 8:00 do 14:00

w Rabie Wyżnej, budynki numery: 255C, 255D- zasilane ze złącz kablowych numery: 11571, 11966

23.06 od godz. 8:30 do 15:00 w Sieniawie, role: Kalembówka, Stanikówka, Bełtówka oraz okolice Kościoła- krótkotrwałe przerwy dla zmiany zasilania

23.06 od godz. 8:30 do 9:30

w Sieniawie, role: Kalembówka, Stanikówka, Bełtówka oraz okolice Kościoła- krótkotrwałe przerwy dla zmiany zasilania

23.06 od godz. 14:00 do 15:00 powiat oświęcimski Piotrowice ulica Jaśminoawa, Andrychowska od numeru 256 do 416 i od 261 do 351.

18.06 od godz. 7:30 do 16:30 Brzeszcze ulica Tysiąclecia, Akacjowa, K. Wielkiego, Grunwaldzka.

18.06 od godz. 9:00 do 12:00 Osiek ulica Główna.

21.06 od godz. 8:00 do 14:00 Oświęcim ulica Zwycięstwa, Koszykowa

22.06 od godz. 7:30 do 15:00 Polanka Wielka ulica Miodowa.

22.06 od godz. 9:00 do 14:00

Piotrowice ulica Kasztanowa

23.06 od godz. 8:00 do 15:00 Zator ulica Stawowa, Diamentowa, Bugajska

23.06 od godz. 8:00 do 14:00 Malec ulica Malecka, Podbeskidzka.

23.06 od godz. 9:00 do 15:00 powiat proszowicki Smoniowice stacja transformatorowa koło klubu wiejskiego

18.06 od godz. 8:00 do 15:30 powiat suski w miejscowości Sidzina role Motorniowa, Janeczkowa, Sochowa, Pasternakowa.

18.06 od godz. 9:00 do 11:30 w miejscowości Osielec, od okolic Bloku Mieszkalnego w kierunku Zakładu Wójcik

18.06 od godz. 11:30 do 14:00 Sucha Beskidzka ulica Beniowskiego 1, 3. Mickiewicza 22.

22.06 od godz. 8:00 do 15:00 powiat tarnowski Tuchów, ulica: Mickiewicza, Słoneczna, Jasna, Brzozówki, Dzierżona, Wyszyńskiego, Konopnickiej, Prusa, Polna, Rzeczna, Burzyn Cała Miejscowość, Lubaszowa Cała miejscowość, Bistuszowa granice od Burzyna

18.06 od godz. 7:30 do 8:30

Tuchów, ulica: Mickiewicza, Słoneczna, Jasna, Brzozówki, Dzierżona, Wyszyńskiego, Konopnickiej, Prusa, Polna, Rzeczna, Burzyn Cała Miejscowość, Lubaszowa Cała miejscowość, Bistuszowa granice od Burzyna

18.06 od godz. 16:00 do 17:00

Pleśna osiedla za dworcem PKP oraz budynki za Delikatesami Centrum

22.06 od godz. 7:00 do 15:00 Wojnicz ul. Goszczyńskiego działka 277

22.06 od godz. 8:00 do 14:00 Janowice Grzywna, Ryje

22.06 od godz. 8:00 do 14:00 Chojnik, Przysiółek: Dąbrowy, koło Tartaku

22.06 od godz. 8:00 do 11:30 Janowice rejon szkoły, od szkoły w kierunku domu weselnego oraz remizy strażackiej, Kopaliny

23.06 od godz. 8:00 do 14:00 powiat tatrzański w miejscowości Murzasichle, ulica Budzowa, numery od 1 do 12D.

18.06 od godz. 8:00 do 17:00 w Zakopanem, ulica Kościuszki, budynek obok numeru 7,

18.06 od godz. 9:30 do 15:00

w Zakopanem, ulica Kasprowicza numery od 26 do 30c, parzyste

21.06 od godz. 8:00 do 13:00 w Zakopanem, ul. Kasprowicza, numery parzyste: od 26 do 30c

21.06 od godz. 8:00 do 13:00 w Zakopanem, ulice: Krzeptówki Potok, od numeru 1a do 11 oraz Krzeptówki, od numeru 200 do 202

22.06 od godz. 9:00 do 14:00 w Bukowinie Tatrzańskiej, ul. Kościuszki, od numeru 139 do 165

22.06 od godz. 9:00 do 15:00 powiat wadowicki Inwałd ulica Wiejska , Jasna.

18.06 od godz. 8:00 do 14:00 Wieprz ulica Spokojna oraz wieża telefonii komórkowej

21.06 od godz. 7:30 do 8:15 Frydrychowice ulica Wadowicka okolice nr 1, 2, 3, 4, 5, 11, 15, 17 ,19, 21, 23, 25, 27, 29, 33, 35, 37, 39, 43, 45, 47, 49, 51, 55, Polna nr 12, 11,10,

21.06 od godz. 7:30 do 8:15

Wieprz ulica Wadowicka nr 27, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 54, 33, 35, 37, 41, 43, 45, 54, 60, 62, 64, 68, 70, 72, 78 oraz odbiorca zasilany ze złącza kablowego na działce 5608/34

21.06 od godz. 7:30 do 8:15 Marcyporęba ulica Św. Marcina od nr 8 do nr 14, Spacerowa od nr 1 do nr 7, M.Radwanity, Spokojna

21.06 od godz. 8:00 do 15:00 Wieprz ulica Spokojna oraz wieża telefonii komórkowej

21.06 od godz. 17:00 do 19:30 Frydrychowice ulica Wadowicka okolice nr 1, 2, 3, 4, 5, 11, 15, 17 ,19, 21, 23, 25, 27, 29, 33, 35, 37, 39, 43, 45, 47, 49, 51, 55, Polna nr 12, 11,10,

21.06 od godz. 17:00 do 20:00 Wieprz ulica Wadowicka nr 27, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 54, 33, 35, 37, 41, 43, 45, 54, 60, 62, 64, 68, 70, 72, 78 oraz odbiorca zasilany ze złącza kablowego na działce 5608/34

21.06 od godz. 17:00 do 20:00

Barwałd Górny budynki od nr 257, 254, 200, 202 w kierunku Wadowic do nr 209, 343, 357 i okoliczne

22.06 od godz. 9:00 do 19:00 Wadowice aleja Matki Bożej Fatimskiej nr 33, 48, 50, 50A oraz od nr 54 do nr 88 wraz z lokalami handlowymi - dotyczy odbiorców zasilanych z sieci napowietrznej

23.06 od godz. 7:30 do 17:30 Gierałtowiczki ulica Kleparz, Parkowa

23.06 od godz. 8:00 do 15:00 Bugaj w rejonie budynków nr 136, 46, 45, 42, 113, 127, 139, 34, 124, 32A, 121, 30, 24, 20 i kaplicy Płaczących Niewiast

23.06 od godz. 8:00 do 16:00

Lanckorona ulica Świętokrzyska nr 74, 73, 72, 71, 70, 67, 69, 69, Cicha nr 147, 155 i okoliczne

23.06 od godz. 8:00 do 11:00

powiat wielicki Wieliczka ulica Sadowa w kierunku Zakładu Złomiarskiego

18.06 od godz. 7:00 do 10:00 Wola Batorska ( BOREK ) w kierunku Ulesia

18.06 od godz. 7:30 do 11:00 Targowisko stacja 22762 Autostrada, Tok Frez stacja 22972, Szarów Piekarnia stacja 22945, Targowisko stacja 23324, Dąbrowa ul. Żwirowa

18.06 od godz. 8:00 do 10:00 Siercza domy nr 395, 32, 215, 179, 125,29,19, 19a, 97, 349, 302,483, 471, 158, 138,342,35,100,36, 305,305a, 468,391, 102,188, 462, 393, 439.

18.06 od godz. 9:00 do 13:00 Wola Batorska Tarnówka

18.06 od godz. 10:00 do 15:00 Niepołomice ul. Powiśle budynek od nr.38 do 38N

22.06 od godz. 7:00 do 13:30 Śledziejowice części miejscowości w kierunku Przedszkola i Kościoła

22.06 od godz. 7:00 do 15:00

Kłaj k/szkółki leśnej

22.06 od godz. 7:30 do 15:00 Niepołomice ul. Niepołomicka budynek nr.34 i 36

22.06 od godz. 13:30 do 15:30 Jawczyce część miejscowości zasilonych ze stacji 33428 obwód nr 2 w kierunku Łazan.

23.06 od godz. 7:00 do 15:00

Skąd bierzemy informacje o wyłączeniach prądu? Informacje o planowanych wyłączeniach prądu i awariach pochodzą ze stron operatorów energii elektrycznej w Polsce: Enea Operator

Energa Operator

PGE Dystrybucja

Tauron Dystrybucja Gdzie zgłosić brak prądu? Brak prądu możesz zgłosić pod numerem 991. Połączenie jest bezpłatne, awarie można zgłaszać całą dobę. Przed sięgnięciem po telefon, koniecznie sprawdź bezpieczniki w swoim mieszkaniu. Jeśli mieszkasz w bloku, upewnij się, że prądu na ma też na klatce schodowej. W przypadku domów, zapytaj sąsiadów, czy także nie mają energii elektrycznej. Na naszej stronie, bądź na stronach operatorów energii elektrycznej, możesz sprawdzić, czy operatorzy już wiedzą o awarii.

Co to jest prąd elektryczny? Prąd elektryczny jest ukierunkowanym przepływem ładunków elektrycznych. Rozróżniamy prąd stały i zmienny. Rozróżniamy prąd stały, zmienny i przemienny. Prąd przemienny jest wykorzystywany w sieciach energetycznych i jest rodzajem prądu okresowo zmiennego. Jego wartości chwilowe naprzemiennie wyrażają wartości dodatnie i ujemne, które zmieniają się z daną częstotliwością i okresowo. Dlaczego dostawcy energii elektrycznej planują wyłączenia prądu? Dostawcy energii czasami planują wyłączenia prądu z kilku powodów: modernizacja sieci energetycznej

konserwacja stacji transformatorowej

przyłączenie nowej sieci energetycznej

remonty Inne wyłączenia prądu Może zdarzyć się tak, że brak prądu oznacza awarię sieci energetycznej. Powodem są warunki pogodowe, uszkodzenia spowodowane przez człowieka oraz wybite korki w instalacji domowej. Przedstawiamy następuje przypadki: silne wiatry

burza

powalone drzewo

szadź

opady śniegu

prace budowlane

kradzież przewodów przez człowieka

wysiadanie korków Brak prądu - co robić, kiedy nie ma prądu? jeśli nie ma prądu w mieszkaniu to warto sprawdzić korki. Kolejnym krokiem będzie sprawdzenie, czy jest prąd na klatce i ulicy

jeśli nie ma prądu na klatce schodowej to trzeba się skontaktować z właścicielem lub administratorem budynku

jeśli nie ma prądu w sąsiednich domach i mieszkaniach to trzeba skontaktować się ze swoim dostawcą energii elektrycznej Jakie znaleźć sobie zajęcie, kiedy nie ma prądu w mieszkaniu? rozmowa z domownikami

gry planszowe

porządki w szafie

segregowanie ubrań

czytanie książek

sen Warto również na okoliczność braku prądu przygotować sobie na wszelki wypadek świece i latarki zasilane bateriami, ponieważ przerwa w dostawie prądu może zdarzyć się w godzinach wieczornych.

