Bez prądu w małopolskim. Gdzie 18.09 są awarie, a gdzie planowe wyłączenia prądu?

Gdzie obecnie (18.09 8:07) nie ma prądu w małopolskim?

powiat krakowski

Bibice ulica Krótka, Kościuszki od 20 do 50 i od 63 do 151

18.09 od godz. 7:30 do 14:00

Modlniczka ulica Krakowska od wiaduktu do Placu Norbertanek, Zielna , Marii, Łąkowa, Św. Faustyny , Dworska , Deptak , Starowiejska , Nad Potokiem , Miodowa, Plac Norbertanek, Zaułek, Krótka, Królewska, Słowiańska do ulicy Na Brzezie oraz okolice

18.09 od godz. 8:00 do 17:00

powiat nowosądecki

w części miejscowości Mszalnica

18.09 od godz. 7:47 do 14:00

powiat oświęcimski

Brzeszcze ulica Świętego Wojciecha, Kosynierów, Bugaj, Reymonta, Polna, Kościuszki, Świętej Anny, Słoneczna, Sikorskiego, Przyłogi, Reja, Nazieleńce.

18.09 od godz. 8:00 do 10:00

Planowane wyłączenia prądu w małopolskim

Kraków

Dobrego Pasterza 56 i plac budowy

20.09 od godz. 8:00 do 15:00

Kraków ulica Zbrojarzy 89, 92, 92A, 93

20.09 od godz. 8:00 do 15:00