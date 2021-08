Bez prądu w małopolskim. Gdzie 20.08 są awarie, a gdzie planowe wyłączenia prądu?

Gdzie można się spodziewać wyłączenia prądu w małopolskim 20.08? Pokazujemy spis miejsc, w których planowany jest brak prądu w małopolskim. Warto wiedzieć, kiedy i gdzie nastąpi wyłączenie prądu w twojej okolicy. Brak prądu w domu może być budzić irytację, dlatego dobrze jest na ten czas znaleźć sobie zajęcie, które nie będzie wymagało korzystania z energii elektrycznej. Przyczyną planowanych wyłączeń prądu są najczęściej modernizacje sieci oraz remonty lub budowy. Gdzie i kiedy nie będzie prądu?

Planowane wyłączenia prądu w małopolskim Kraków Kraków ulica Saska 12-14, Żołnierska 6 plac budowy

20.08 od godz. 8:00 do 13:00 Kraków ulica Chlebiczna 2 do 36 i 1 do 45, Szkoła, Przedszkole.

23.08 od godz. 8:00 do 16:00 Kraków ulica Królówka 24A, B, C, D

24.08 od godz. 10:00 do 15:30 Kraków ulica Skromna firmy KRISCAR salon samochodowy, TECHNIX ogrodzenia, ulica Półłanki cmentarz

25.08 od godz. 8:00 do 13:00 Czaple Wielkie kierunek Przesławice

25.08 od godz. 9:00 do 11:00 Kraków ul. Białoprądnicka 16A - 26, 21-25

26.08 od godz. 7:00 do 16:00 Kraków ulica Białoprądnicka 16A do 26, 21 do 25

26.08 od godz. 7:00 do 16:00 Nowy Sącz w Nowym Sączu, część ulicy Zdrojowej od ulicy Hallera do Witosa, ulica Hasiora, Nad Lubinką, Kochanowskiego od ulicy Hallera, Wierzbowa, Sichrawy, część ulicy Witosa, część ulicy Zaruskiego oraz okoliczne.

24.08 od godz. 8:00 do 11:00

w Nowym Sączu, ul. Raczkowskiego, budynek nr 16

25.08 od godz. 7:00 do 14:00 w Nowym Sączu, część ulic: Grabowej, Leśnej, Norwida, i okoliczne.

26.08 od godz. 8:00 do 15:00 powiat bocheński Bochnia - ul. Krzęczków, od sklepu w kierunku obwodnicy.

20.08 od godz. 7:30 do 9:00 Bochnia - ul. Krzęczków, od skrzyżowania w kierunku obwodnicy.

20.08 od godz. 9:00 do 15:00 Bochnia - ul. Krzęczków, od sklepu w kierunku obwodnicy.

20.08 od godz. 14:00 do 17:00 MIEJSCOWOŚCI Rzezawa ulica: Topolowa od numeru 1 do 22, ulica: Topolowa pompownia P9

24.08 od godz. 8:00 do 15:00

MIEJSCOWOŚCI Rzezawa ulica: Topolowa od numeru 24 do 40,

24.08 od godz. 8:00 do 9:00 MIEJSCOWOŚCI Rzezawa ulica: Topolowa od numeru 24 do 40,

24.08 od godz. 13:30 do 15:00

MIEJSCOWOŚCI Łapczyca - od stolarni w kierunku E4 25.08 od godz. 8:00 do 17:00 MIEJSCOWOŚCI Rzezawa ulica: Bocheńska, Akacjowa, Nad Gróbką, Polna, Cicha, Lipowa, Kościelna 8a, Krzeczów od Rzezawy

25.08 od godz. 8:00 do 15:00 MIEJSCOWOŚCI Łapczyca - Podlesie 1

26.08 od godz. 8:00 do 15:00 MIEJSCOWOŚCI Łapczyca - od stolarni w kierunku E4

26.08 od godz. 8:00 do 17:00 powiat brzeski MIEJSCOWOŚCI Uszew: Puste Łąki, Załęże

26.08 od godz. 8:00 do 15:00 powiat chrzanowski Trzebinia Osiedle Gaj bloki nr 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, Garaże

20.08 od godz. 8:00 do 13:00 KOLONIA ZIEMKOWKA od nr 2 do 16

23.08 od godz. 8:00 do 15:00

Rudno Dzielnica: Podzamcze, Kolonia, Zagórze

23.08 od godz. 8:00 do 14:00 Zagórze ulice: Dębnicka

23.08 od godz. 11:00 do 13:00 Grojec ul: Pańska, Głowackiego, Łąkowa, Polec, Kręta, Sobieskiego

26.08 od godz. 8:00 do 16:00 powiat gorlicki w miejscowościach: Gorlice, ulice: Kościuszki Boczna od strony: Nowodworze, Reja, Nowodworze, Reja oraz Ropica Polska, za Tarasową kierunek: Nowodworze, Siary Granice, Śliwówka, Góry, Trzy Kopce

20.08 od godz. 9:00 do 13:00 w miejscowości Męcina Mała, numery; 71, 73, 84, 14, 69, 15, 17, 88.

24.08 od godz. 8:00 do 14:30

w Męcinie Małej, od numeru 13 do granicy z Sękową.

24.08 od godz. 13:00 do 14:30 w Gorlicach, ulica Partyzantów nr 19

26.08 od godz. 7:00 do 13:00 powiat krakowski Tenczynek Działki ROD Enklawa A

20.08 od godz. 8:00 do 14:00

Zamek Pieskowa Skała

23.08 od godz. 8:00 do 13:00 Radwanowice Szkolna, Zawiła, Spacerowa, Dzielnica Skotnica, Dubie kierunek stawu Centralna Rózin

24.08 od godz. 7:00 do 15:00 Goszyce ul. Kosynierów, Kościuszki, Spacerowa, Modrzewiowa, Leśna

24.08 od godz. 9:00 do 10:00 Maszków Kolonia, Wola Więcławska, ul. Krakowska

24.08 od godz. 11:00 do 12:00 Wołowice Podedwór, Komalowka.

25.08 od godz. 8:00 do 11:00 Rzeszotary ulica Pod Dębiną 1 do 83 i 4 do 108, Świętego Walętego, Brzeziny , Generała Zielińskiego 161 do 175 i 96 do 108.

25.08 od godz. 8:00 do 18:00 Przeginia od Gotkowic do kościoła

25.08 od godz. 8:00 do 10:00 Zagacie ul. Szlak Królewski, Rajska, Lawendowa, Bańdy, Zielona, Pogodna, Św. Izydora

25.08 od godz. 10:00 do 13:00

Tenczynek ul. Chłopickiego, Świąteckiego, Kobieli, Szkolna Zielna, Dębowa, Nad Strumykiem, Strusia

26.08 od godz. 8:00 do 14:00 Narama ul. Dworska, Wichrowe Wzgórze, Spokojna

26.08 od godz. 8:00 do 14:00 Rączna Podskale, Podedwór, Zagrodniki

26.08 od godz. 8:00 do 11:00 Cholerzyn budynki nr 439, 518, 516, 520 oraz place budów w okolicach w/w adresów

26.08 od godz. 8:00 do 13:00 Libertów ulica Zgodna 4 do 64 i 1 do 53, Św. Floriana 40a,b,c,d,e. 26.08 od godz. 9:00 do 15:00

Jeziorzany Podwale, Kutek, Nawsie, Wielkie Pola.

26.08 od godz. 10:00 do 13:00 powiat limanowski w Limanowej, ulice: Słoneczna od strony Partyzantów oraz Partyzantów od strony Słonecznej wraz z przyległymi- krótkotrwałe przerwy dla zmiany zasilania

20.08 od godz. 7:00 do 8:00

w Limanowej, ulice: Leśna, Partyzantów od strony Leśnej, Kasprowicza, Rachwała wraz z przyległymi

20.08 od godz. 8:00 do 10:00 w Limanowej, ulice: Leśna, Partyzantów od strony Leśnej, Kasprowicza, Rachwała wraz z przyległymi

20.08 od godz. 17:00 do 19:00 w Limanowej, ulice: Słoneczna od strony Partyzantów oraz Partyzantów od strony Słonecznej wraz z przyległymi- krótkotrwałe przerwy dla zmiany zasilania

20.08 od godz. 17:00 do 19:00 część miejscowości Przyszowa, okolice Szkoły Podstawowej numer 2 oraz Berdychów.

23.08 od godz. 8:00 do 15:00 w części miejscowości Pisarzowa, od okolic Cmentarza w kierunku Żmiącej- krótkotrwałe przerwy dla zmiany zasilania

24.08 od godz. 7:00 do 9:00 w miejscowości Lubomierz, osiedla: Nowaki, Dawczaki

24.08 od godz. 7:30 do 14:30 w części miejscowości Dobra. osiedla: Plebańskie, Do Palacza, Do Kaima,

24.08 od godz. 8:00 do 17:00

w części miejscowości Pisarzowa, od okolic Cmentarza do granicy z Mordarką, Męciną, Kaniną

24.08 od godz. 9:00 do 10:00 w części miejscowości Pisarzowa, od okolic Cmentarza w kierunku Żmiącej- krótkotrwałe przerwy dla zmiany zasilania

24.08 od godz. 17:00 do 19:00 w części miejscowości Pisarzowa, od okolic Cmentarza do granicy z Mordarką, Męciną, Kaniną

24.08 od godz. 17:00 do 19:00 w miejscowościach: Przyszowa od strony Łukowicy oraz Łukowica od strony: Przyszowej, Roztoki- krótkotrwałe przerwy dla zmiany zasilania

25.08 od godz. 7:00 do 9:00

w miejscowości Roztoka, osiedla: Podkowaniec, Łąki i okoliczne- krótkotrwałe przerwy dla zmiany zasilania

25.08 od godz. 7:00 do 9:00 w części miejscowości Szczyrzyc, Janowice, osiedle Wadzyn

25.08 od godz. 8:00 do 10:00 w miejscowościach: Siekierczyna od strony Roztoki, Roztoka od strony Siekierczyny, Przyszowa od strony: Siekierczyny, Roztoki, Łukowica od okolic Centrum w kierunku: Jadamwoli, Stronia, Przyszowej

25.08 od godz. 9:00 do 11:00

w miejscowości Roztoka, budynek nr 153

25.08 od godz. 9:00 do 21:00 w miejscowości Łukowica od okolic Centrum w kierunku: Jadamwoli, Stronia, Przyszowej

25.08 od godz. 15:00 do 16:00 w miejscowościach: Przyszowa od strony Łukowicy oraz Łukowica od strony: Przyszowej, Roztoki- krótkotrwałe przerwy dla zmiany zasilania

25.08 od godz. 15:00 do 17:00 w miejscowości Roztoka, osiedla: Podkowaniec, Łąki i okoliczne- krótkotrwałe przerwy dla zmiany zasilania

25.08 od godz. 18:00 do 20:00 w miejscowościach: Siekierczyna od strony Roztoki, Roztoka od strony Siekierczyny, Przyszowa od strony: Siekierczyny, Roztoki, Łukowicy oraz Łukowica

25.08 od godz. 19:00 do 21:00 w miejscowości Przyszowa, osiedla: Wierchy, Górki Pierwsze

26.08 od godz. 8:00 do 15:00 powiat myślenicki Tokarnia XII kierunek centrum Tokarni i Krzczonowa

20.08 od godz. 8:00 do 13:00

w części miejscowości Tenczyn, okolice budynków numery: 486, 541, 558, dotyczy złącz kablowych numery: 6888, 9524, 11230, 13072

20.08 od godz. 9:00 do 15:30 w miejscowości Tenczyn, złącze kablowe nr 15671, położone w okolicy budynku nr 645

25.08 od godz. 8:30 do 13:30 Lipnik Kąty od stacji w kierunku Zasani

26.08 od godz. 8:00 do 14:00

w miejscowości Lubień, złącze kablowe nr 15765, w pobliżu adresu Lubień 80

26.08 od godz. 8:30 do 14:00 powiat nowosądecki część miejscowości Bilsko, okolice budynków 250. 281, dotyczy złącz kablowych 216, 16790

20.08 od godz. 7:00 do 14:00 w miejscowości Ptaszkowa, złącze kablowe nr 15496, położone w okolicy budynku nr 613

20.08 od godz. 8:00 do 15:00 w miejscowości Mszalnica, budynki numery: 297, 333 i okoliczne- zasilane ze złącz kablowych numery: 5401, 7030

24.08 od godz. 7:00 do 14:00

w miejscowości Piwniczna Zdrój, dolna cześć ulicy Szczawnickiej od skrzyżowania do zapory, ulica Słoneczna, Wilcze Doły, Łazy Dolne oraz Czercz.

24.08 od godz. 7:30 do 15:00 w części miejscowości Stróże, złącze kablowe nr 1848 zasilające Przepompownię.

24.08 od godz. 8:00 do 15:00 w części miejscowości Tęgoborze, od strony Białej Wody, osiedle Bazówka

24.08 od godz. 8:00 do 14:00 w miejscowości Piwniczna Zdrój ulica Zagrody, Twarogi, Stelmachy oraz budynki za przejazdem PKP przy ulicy Nadbrzeżnej.

25.08 od godz. 7:30 do 15:00 w części miejscowości Podegrodzie, w kierunku Betoniarni, osiedla: Jadwisin, U Wody

25.08 od godz. 8:00 do 14:00 część miejscowości Wielopole, przysiółek Dąbie, okolice Firmy MOTO SOWA oraz część ulicy Tarnowskiej, okolice numerów: 185, 187, 189, 191.

26.08 od godz. 7:00 do 9:00

w Piwnicznej Zdroju ulica Szczawnicka od skrzyżowania w Hanuszowie w kierunku Zapory; Piwowary, Łazy, Słoneczna, Wilcze Doły, Czercz.

26.08 od godz. 7:30 do 9:00 w części miejscowości Tabaszowa, osiedle Wierzchowina, kierunek "Kurniki"

26.08 od godz. 10:00 do 11:00

w części miejscowości Tabaszowa, okolice budynków nr 7, 50,

26.08 od godz. 10:00 do 17:00 w części miejscowości Tabaszowa, osiedle Wierzchowina, kierunek "Kurniki"

26.08 od godz. 16:00 do 17:00 powiat nowotarski w Nowym Targu, ul. Partyzantów wraz z przyległymi- krótkotrwałe przerwy dla zmiany zasilania

20.08 od godz. 7:30 do 8:00 w miejscowości Chabówka- okolice Przedszkola, Dworca PKP

20.08 od godz. 8:30 do 13:30 w miejscowości Ciche, od numeru 520 do końca

20.08 od godz. 9:00 do 11:00 w miejscowościach: Dzianisz, od numeru 1 do 180, Witów, od numeru 1 do 20 oraz Chochołów

20.08 od godz. 12:00 do 14:00

w Nowym Targu, ul. Partyzantów wraz z przyległymi- krótkotrwałe przerwy dla zmiany zasilania

20.08 od godz. 17:30 do 18:00 w miejscowości Podwilk budynki od numeru 51 do numeru 75.

23.08 od godz. 8:00 do 13:00 w miejscowości Niedzica- Zamek, ul. Profesorska, Salomonów- złącze kablowe nr 9860, położone w okolicy budynku nr 7

23.08 od godz. 8:30 do 16:00 część miejscowości Skawa, okolice suszarni drewna.

24.08 od godz. 8:00 do 15:00 w Ochotnicy Górnej, osiedla: Furcówka, Bartoszówka- krótkotrwałe przerwy dla zmiany zasilania

24.08 od godz. 8:00 do 8:30 w Ochotnicy Górnej, osiedla: Furcówka, Bartoszówka- krótkotrwałe przerwy dla zmiany zasilania

24.08 od godz. 16:00 do 16:30 w miejscowości Maniowy, ul. Potok od strony Jana Pawła II wraz z przyległymi

25.08 od godz. 8:30 do 15:00

w części Ochotnicy Dolnej, osiedle Osobie i okoliczne

25.08 od godz. 8:30 do 14:30

w części miejscowości Piekielnik, budynki od numeru 309 do skrzyżowania na Załuczne.

26.08 od godz. 8:00 do 15:00 w miejscowości Kacwin, ul. Świętej Anny, złącze kablowe nr 18984- położone obok budynku 192

26.08 od godz. 8:30 do 16:30 powiat oświęcimski Nowa Wieś ulica Konopnickiej, św. Maksymiliana Kolbe, Młyńska

20.08 od godz. 8:00 do 14:00 Bobrek ulica Parkowa, Cicha, Nowa

20.08 od godz. 8:30 do 13:00 Oświęcim ulica Sadowa, Świętej Barbary, Zatorska.

23.08 od godz. 8:00 do 14:00 Oświęcim ulica Jagiełły, Gajowa, Nad Młynówką, Kościelecka.

23.08 od godz. 8:00 do 14:00 Osiek ulica Czarny Las, Podlesie, Zielna

23.08 od godz. 8:00 do 14:00

Kęty ulica Franciszkańska zasilanie bloków

24.08 od godz. 8:00 do 14:00 Osiek ulica Starowiejska, Brzozowa, Dębowa, Stawowa

24.08 od godz. 8:00 do 14:00 Bulowice ulica Bielska, Krakowska, Dębina

24.08 od godz. 8:00 do 14:00 Bulowice ulica Świerkowa, Krakowska

25.08 od godz. 8:00 do 14:00 Skidziń ulica Oświęcimska

25.08 od godz. 8:00 do 15:00 Poręba Wielka ulica Wadowicka, Młynarska.

26.08 od godz. 8:00 do 14:00 Graboszyce ulica Łysa Góra, Główna, Św. Andrzeja, Łączna

26.08 od godz. 8:00 do 14:00 powiat proszowicki Proszowice ul. Krakowska koło cmentarza.

20.08 od godz. 9:00 do 11:00 Wierzbno kierunek stadion remiza

20.08 od godz. 12:00 do 14:00 Muniaczkowice Kresy i Kresy Wschodnie

23.08 od godz. 9:00 do 14:00 Rzędowice stacja transformatorowa - koło szkoły podstawowej.

24.08 od godz. 7:30 do 15:30

Przemęczany stacja wodociągi

25.08 od godz. 8:00 do 15:00

Makocice stacja "Hektary"

droga dojazdowa do masztu GSM

26.08 od godz. 7:30 do 15:30 Polekarcice stacja transformatorowa przy drodze na Zalipie

26.08 od godz. 8:00 do 12:00 powiat suski Zawoja osiedle Kamieniec, Czatoża

20.08 od godz. 9:00 do 13:00 w miejscowości Sidzina role Motorniowa, Janeczkowa, Sochowa, Pasternakowa.

23.08 od godz. 9:00 do 12:30 powiat tarnowski Komorów - numer domu 131 i 134 oraz Ośrodek Zdrowia.

20.08 od godz. 7:00 do 15:00 MIEJSCOWOŚCI Demblin okolice Szkoły, straży w kierunku Nowopola

23.08 od godz. 9:00 do 14:00 Stróże od szkoły, kaplicy w stronę Woli Stróskiej

24.08 od godz. 8:00 do 14:00 Bieśnik cała miejscowość, Zdonia od strony Bieśnika, Pańskie Pola, Biała Góra, Podchybie

24.08 od godz. 8:30 do 12:00

Gromnik ulice: Sikorskiego, Jana Pawła 2, Poźnianka, Pogórze

25.08 od godz. 9:00 do 11:00 powiat tatrzański w części miejscowości Kościelisko. ulice: Kierpcówka. Staszelówka

23.08 od godz. 9:00 do 12:00 w miejscowości Ząb, ul. Powiatowa.

24.08 od godz. 9:00 do 13:00 w Bukowinie Tatrzańskiej, Wierch Głodowski numery od 89 do końca.

25.08 od godz. 11:00 do 17:00 w Bukowinie Tatrzańskiej, Wierch Kurucowy

26.08 od godz. 9:00 do 14:00 powiat wadowicki Radocza ulica Jana Pawła II w okolicy posesji nr 85, 87, 89, 95, 107, 111, 117, 174, 107, 123, 214 oraz ulica Na Wzgórzach w okolicy posesji od nr 8 do 34

23.08 od godz. 8:00 do 14:00 Jaroszowice w okolicach posesji nr 176

24.08 od godz. 8:30 do 14:00

Gorzeń Górny posesje nr 11A, 11B, 40

24.08 od godz. 8:30 do 14:00 Ponikiew przysiółek Hobot w okolicy posesji nr 27, 28, 28A, 29A, 32A, 32, 32B, 33, 34, 34A, 34B, 34C, 34D, 35, 35A, 36, 36A, 37A, 235

24.08 od godz. 8:30 do 14:00 Stanisław Górny numery 127, 174A, 177, 173, 171, 170, 190, 191, 183, 181A, 180, 168, 165A, 163, 162A, 155, 158, 154, 151, 150, 148. Stanisław Dolny numery 9, 10.

Wyłączona stacja obca Stanisław CONHPOL 2.

25.08 od godz. 6:00 do 9:00 Przybradz ulica Wadowicka, Górna nr 6 i 8, Kozieniec

26.08 od godz. 8:00 do 14:00 Wysoka posesje nr 298A, 298, 299, 297, 296C, 296 i 295 oraz sąsiednie

26.08 od godz. 8:30 do 14:00

Targanice ulica Brzezińska, Złota Górka do numeru 5

26.08 od godz. 9:00 do 13:00 powiat wielicki Grabówki II w stronę Wieliczki, Wieliczka ul Podgórska, część ul. Sadowej, część ul. Henryka IV Probusa i część ul. Kopce

20.08 od godz. 8:00 do 13:00 Czarnochowice kierunku miejscowości Śledziejowice

24.08 od godz. 7:00 do 16:00 Sułów Dołki w kierunku Biskupic i części miejscowości Biskupice

24.08 od godz. 8:00 do 13:00 Gorzków w kierunku Raciborska i Bieńkowic, w miejscowości Raciborsko w kierunku Jankówki

24.08 od godz. 9:00 do 14:00

Skąd bierzemy informacje o wyłączeniach prądu? Informacje o planowanych wyłączeniach prądu i awariach pochodzą ze stron operatorów energii elektrycznej w Polsce: Enea Operator

Energa Operator

PGE Dystrybucja

Tauron Dystrybucja Gdzie zgłosić brak prądu? Brak prądu możesz zgłosić pod numerem 991. Połączenie jest bezpłatne, awarie można zgłaszać całą dobę. Przed sięgnięciem po telefon, koniecznie sprawdź bezpieczniki w swoim mieszkaniu. Jeśli mieszkasz w bloku, upewnij się, że prądu na ma też na klatce schodowej. W przypadku domów, zapytaj sąsiadów, czy także nie mają energii elektrycznej. Na naszej stronie, bądź na stronach operatorów energii elektrycznej, możesz sprawdzić, czy operatorzy już wiedzą o awarii.

Dlaczego dostawcy energii elektrycznej planują wyłączenia prądu? Dostawcy energii elektrycznej często planują wyłączenia prądu z powodu: modernizacji sieci energetycznej

przyłączania nowej sieci energetycznej

konserwacji sieci transformatowej

remonty Pozostałe wyłączenia prądu Czasami może zdarzyć się tak, że brak prądu równa się awarii sieci energetycznej. Powodów może być wiele - uszkodzenia spowodowane przez człowieka, warunki pogodowe lub wybite bezpieczniki w instalacji domowej. Podajemy następujące przypadki: burza

powalone drzewo

silny wiatr

opady śniegu

szadź

kradzież przewodów przez złodzieja

wysiadanie bezpieczników

prace budowlane Co to jest prąd elektryczny? Prąd elektryczny jest ukierunkowanym przepływem ładunków elektrycznych. Rozróżniamy prąd stały i zmienny. Rozróżniamy prąd stały, zmienny i przemienny. Prąd przemienny jest wykorzystywany w sieciach energetycznych i jest rodzajem prądu okresowo zmiennego. Jego wartości chwilowe naprzemiennie wyrażają wartości dodatnie i ujemne, które zmieniają się z daną częstotliwością i okresowo. Czym się zająć, kiedy nie ma prądu w mieszkaniu? gry planszowe

rozmowa z domownikami

segregowanie ubrań

porządki w szafie

sen

czytanie książek Brak prądu - co robić, kiedy nie ma prądu? nie ma prądu w mieszkaniu - dobrze jest sprawdzić korki. Następnie warto sprawdzić, czy jest prąd na ulicy i na klatce

nie ma prądu na klatce schodowej - trzeba skontaktować się z administratorem budynku lub właścicielem

nie ma prądu w sąsiednich mieszkaniach i domach - trzeba kontaktować się ze swoim dostawcą energii elektrycznej Dobrze jest odpowiednio przygotować się na nagły brak prądu i mieć przygotowane na wszelki wypadek świece i latarki zasilane bateriami, ponieważ przerwy w dostawie prądu mogą pojawić się w godzinach wieczornych.

