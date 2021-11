Bez prądu w małopolskim. Gdzie 22.11 są awarie, a gdzie planowe wyłączenia prądu?

Gdzie obecnie (22.11 22:09) nie ma prądu w małopolskim?

Kraków

Krakowie ulicy Jasnogórska, Chełmońskiego, Piaskowa, Stelmachów, Conrada, Gdyńska,

22.11 od godz. 21:44 do 23:45

Planowane wyłączenia prądu w małopolskim

Kraków

Kraków ulica Jeleniowa, Leśna 11 do 23, 14 do 20

23.11 od godz. 8:00 do 15:00

Kraków ulica Cechowa od 103 do 127C orz od 112 do 138, Bochenka 6, Nazaretańska 71, 71A, 81, 83, Łużycka od 86 i 103C do Cechowej, Podedworze działka 106/16

23.11 od godz. 8:00 do 13:00

Kraków ulica Władysława Pytlasińskiego 26A

24.11 od godz. 8:00 do 12:00

Pleszowska 9

25.11 od godz. 9:00 do 15:00

Skład budowlany ulica Jordanowska Łokietka, ulica Łokietka 115, Pękowicka 28,30,30A, plac budowy, ulica Jordanowska 4A

26.11 od godz. 8:00 do 15:00