Bez prądu w małopolskim. Gdzie 23.06 są awarie, a gdzie planowe wyłączenia prądu?

Co robić, kiedy nie ma prądu?

Co to jest prąd elektryczny?

Planowane wyłączenia prądu w małopolskim

Kraków os. Bohaterów Września 36 kl. 1,2,3 27.06 od godz. 8:00 do 16:00

Kraków ul. Węgrzynowicka 27.06 od godz. 8:00 do 15:00

Kraków ul. Dworna 17 - 21A, 34 27.06 od godz. 8:00 do 14:00

Kraków os. Bohaterów Września 35 kl. 1,2,3 26.06 od godz. 8:00 do 16:00

Kraków ulica Moczydło i Perłowa 1, 2 26.06 od godz. 8:00 do 15:00

Kraków ul. Stelmachów 66 - 72 26.06 od godz. 8:00 do 14:00

Kraków ul. Łuczanowicka, Lubocka 25.06 od godz. 9:30 do 13:30

Kraków os. Bohaterów Września 6 kl. 1,2,3 25.06 od godz. 8:00 do 16:00

Kraków ulica Dziekanowicka, Powstańców od cmentarza w kierunku Batowic 24.06 od godz. 8:00 do 16:00

w Nowym Sączu ulice: Bielowicka, Grunwaldzka od okolic numeru 161 po obydwu stronach drogi do okolic numeru 187 wraz z przyległymi. 26.06 od godz. 9:00 do 14:00

w Nowym Sączu ulice: Ruczaj, Bohaterów Orła Białego i Majdan od strony ulicy Mała Poręba oraz Mała Poręba, Łazy Biegonickie od strony Biegonickiej wraz z przyległymi. 24.06 od godz. 10:00 do 12:00

w Nowym Sączu ulica Mała Poręba, od okolic budynku numer 5 w kierunku ulicy Pobielowskiej do budynku numer 28 oraz ulica Majdan, budynki numer 11A, 11C i okoliczne. 24.06 od godz. 8:00 do 14:00

w Nowym Sączu ulica Graniczna budynki numery: 24, 24A, 24B, 24C, 24D wraz z sąsiednimi. 24.06 od godz. 8:00 do 13:00

w Nowym Sączu ulica Osiedlowa budynek numer 27 i okoliczne. 27.06 od godz. 7:00 do 12:00

Koszyce Małe, ul. Główna, Urocza, Spacerowa, Sklep, Ośrodek Zdrowia, Źródlana na wschód od Głównej 24.06 od godz. 8:00 do 11:00

w Nowym Sączu, ulice: Kraszewskiego i Zaleskiego od Szkolnej do ulicy Na Rurach, Szkolna i Na Rurach od Kraszewskiego do Zaleskiego wraz z przyległymi 3.07 od godz. 7:00 do 11:00

w Nowym Sączu. ulice: Kraszewskiego od Paderewskiego do ulicy Na Rurach, Paderewskiego od Głowackiego do Tarnowskiej, Romera, Ogińskiego budynek nr 1, Zaleskiego od Moniuszki do Kraszewskiego wraz z przyległymi 3.07 od godz. 7:00 do 11:00

w Nowym Sączu ulica Górki Zawadzkie od skrzyżowania z ulicą Mała Poręba w stronę ulicy Nawojowskiej po obydwu stronach drogi do okolic numeru 91, w Nawojowej ulica Słoneczna i okolice. 2.07 od godz. 7:00 do 11:00

w Nowym Sączu, ul. 1 Brygady, budynek nr 2 28.06 od godz. 7:00 do 11:00

Bochnia część ulicy Krzyżanowickiej ; Krzeczów ulice: Dębowa i Graniczna numer 54 ; Słomka numery: 48 , 49 , 59 , 72 26.06 od godz. 8:00 do 14:00

25.06 od godz. 13:00 do 15:30

25.06 od godz. 8:00 do 9:30

25.06 od godz. 8:00 do 15:00

Damienice od stacji trafo kierunek Szkoła Podstawowa i dalej do mostu wiszącego na Rabie , a w drugą stronę kierunek Sklep , Remiza do gniazda bocianów , Oczyszczalnia , Osiedle domów jednorodzinnych 27.06 od godz. 7:30 do 17:00

27.06 od godz. 7:30 do 17:00

27.06 od godz. 7:30 do 16:00

Damienice od stacji trafo wzdłuż ulicy do skrzyżowania z drogą główną , kierunek Cikowice , a w drugą stronę kierunek gniazdo bocianie w Damienicach 27.06 od godz. 7:00 do 8:30

MIEJSCOWOŚCI DOŁY PRZYSIÓŁEK GODÓW , PORĄBKA USZEWSKA NUMER 169 I DZ. 1255/1 26.06 od godz. 7:30 do 10:00

Świniary K/ośrodka zdrowia 1.07 od godz. 8:00 do 11:00

Damienice od stacji trafo wzdłuż ulicy do skrzyżowania z drogą główną , kierunek Cikowice , a w drugą stronę kierunek gniazdo bocianie w Damienicach 27.06 od godz. 15:00 do 17:30

Rozdziele , przysiółki : Najbrówka , Na Górach ; Rajbrot numer 649 27.06 od godz. 8:30 do 13:00

MIEJSCOWOŚCI JASIEŃ ULICE FLORIAŃSKA, SĄDECKA, MAZURKIEWICZA, GÓRNA, POMIANOWA 27.06 od godz. 8:00 do 15:00

MIEJSCOWOŚCI DOŁY , PRZYSIÓŁEK POD LASEM ; OBRZEŻE PORĄBKI USZEWSKIEJ 26.06 od godz. 10:30 do 17:00

MIEJSCOWOŚCI JASTEW PRZYSIÓŁKI DĘBCZAK, PODLESIE 26.06 od godz. 8:00 do 15:00

Trzebinia ulice: Dworska, Parkowa 24.06 od godz. 8:00 do 14:00

Poręba Żegoty Ul: Szembeków, Willowa, Pod Dębami, Za Dworem, Skalista 24.06 od godz. 8:00 do 14:00

Wojakowa od strony Porąbki Iwkowskiej, Zagórze, Wądoły, Podgórki, Kotliny, Słomiana, Rędziny, rejon zakładu masarskiego. 28.06 od godz. 10:00 do 14:00

WOKOWICE - OD AUTOSTRADY W KIERUNKU DĘBNA. 28.06 od godz. 8:00 do 15:00

Wojakowa od strony Porąbki Iwkowskiej, Zagórze, Wądoły, Podgórki, Kotliny, Słomiana, Rędziny, rejon zakładu masarskiego 28.06 od godz. 8:00 do 14:00

Chrzanów ulice: Krucza, Młyńska, Borowcowa 27.06 od godz. 13:00 do 16:00

Okleśna Ul. Nowowiejska, Relaksowa, Sosenki, Jazowa, Majowa. 27.06 od godz. 8:00 do 14:00

Luszowice ulice: Przybyszewskiego, Skotnica, Pionierów, Marcinkowskiego, Jana, Sierszańska, Piwniczna, Kołodziejska 27.06 od godz. 7:30 do 13:00

Trzebinia ulice: Piłsudskiego od 68 do 78 i 51 ,53 27.06 od godz. 7:00 do 15:00

Okleśna Ul. Nowowiejska, Relaksowa, Sosenki, Jazowa, Majowa. 26.06 od godz. 8:00 do 14:00

Olkusz ul. Krucza Góra 58c, 58d 26.06 od godz. 8:00 do 15:00

Olszyny ulice: Kasztanowa, Długosza, Sosnowa, Zielona, Grzybowa, Starowiejska, Przedszkolna, Zatorska, Wiślana 28.06 od godz. 11:00 do 14:00

Olszyny ulice: Koszykarska, Wiślana, Młyńska, 28.06 od godz. 8:00 do 11:00

Trzebinia ulice: Piłsudskiego 56, 58 Kościelna , Luzara , Sadowa 28.06 od godz. 7:00 do 15:00

Dąbrowa Tarnowska, ul. Warszawska - od strony Smęgorzowa, Gruszów Mały i Swarzów - okolice ronda w Gruszowie Małym 27.06 od godz. 8:00 do 15:00

Radgoszcz - ul. Górki oraz Żdżary - ul. Nowa 73. 26.06 od godz. 8:00 do 16:00

Radgoszcz - ul. Mickiewicza, Kopernika i Kościelna. 25.06 od godz. 8:00 do 16:00

Mirów Ul: Wojtyły, Św. Barbary, Bajeczna, Strug, Edukacyjna, Tęczowa, Piaseczna 5.12 od godz. 8:00 do 14:00

Chrzanów ul. Grunwaldzka 12, 14a, 5.06 od godz. 8:00 do 16:00

Grojec ul. Pańska, Głowackiego, Łąkowa, Polec, Kręta, Sobieskiego, Rolna, Pasternik. Łączna, Ruczaj, Zawiła 5.12 od godz. 8:00 do 11:00

Radgoszcz - ul. Leśna, ul. Górki 28.06 od godz. 8:00 do 16:00

Radgoszcz - ul. Narożniki, Wesoła, Parkowa. 27.06 od godz. 8:00 do 16:00

Dąbrowa Tarnowska - ul. Warszawska - od strony Smęgorzowa, Gruszów Mały i Swarzów - okolice ronda w Gruszowie Małym. 27.06 od godz. 8:00 do 15:00

w miejscowości Czarne numery: 1, 3, Ośrodek Szkolenia Wypoczynkowego Radocyna i okolice. 25.06 od godz. 9:00 do 13:00

w miejscowości Bartne budynki numery od 32, 33 kolejno do numerów 41, 42 i okoliczne. 25.06 od godz. 8:00 do 9:30

w miejscowości Gorlice ulica Bardiowska numer 1A, Bar Stop i okolice. 24.06 od godz. 8:00 do 11:00

Radgoszcz - ul. Leśna i Górki. 28.06 od godz. 8:00 do 16:00

w części miejscowości Krzywa, okolice skrzyżowania Małastów- Krzywa-Wołowiec. 1.07 od godz. 9:00 do 13:00

w miejscowości Męcina Mała, od Sękowej kolejno kierunek Kraczanka do numerów: 80, 122 oraz kościoła 28.06 od godz. 9:00 do 13:00

w miejscowości Moszczenica ulice: Średnie, Potoki, Ks. Leona Wałęgi, Widokowa, Brzozowa, Granice, Trudna i okoliczne. 28.06 od godz. 8:00 do 11:00

w miejscowości Czarne 27.06 od godz. 9:00 do 13:00

w miejscowości Wysowa-Zdrój- okolice Domków Apartamentów Restauracji Chutor Grzegorza 26.06 od godz. 8:00 do 13:00

w miejscowości Krzywe osiedle Jasionka od numeru 24 kolejno do 22/1, 22/2 i okoliczne. 25.06 od godz. 11:30 do 13:00

w miejscowości Bartne budynki numery od 43, 44 kolejno do końca miejscowości. 25.06 od godz. 9:30 do 11:00

Wielka Wieś ul. Stroma, Źródlana, Ujazdowska 24.06 od godz. 8:00 do 15:00

w części miejscowości Szymbark, od Szkoły Podstawowej kierunek Ropa do nr 300, 687, Do Kościoła Parafialnego, Sklepu Hitpol, oraz od Perełki kierunek Wiatrówki do nr 309, 478, 572 i kierunek Zalipie, cmentarz do nr 293, 307, 306A.. 2.07 od godz. 8:00 do 14:00

Czułów przy skrzyżowaniu na Mników - Skały oraz okolice w/w, Mników Skały oraz okolice w/w 25.06 od godz. 8:00 do 13:00

Modlnica ul: Ojcowska, Przygraniczna, Ulubiona, Częstochowska, Graniczna, Wakacyjna i okolice w/w ulic, Giebułtów ul: Graniczna, Słoneczna, Tęczowe Wzgórze, Zielone Wzgórze, Św. Idziego, Wiśniowa, Zacisze, Poziomkowa, Krótka, Gen. J. Karcza, Pelczara, Pogodna, Ojcowska, Sosnowa, Spokojna, Rajska, Słonecznikowa, Jaśminowa i okolice w/w ulic 24.06 od godz. 8:00 do 18:00

Raciborowice kierunek Batowice 24.06 od godz. 8:00 do 17:00

Zabierzów ul. Przy Torze 43, 43a, 45, 47, 49, 63, 65, 69, domy w budowie przy nr 69 26.06 od godz. 8:00 do 14:00

Wielmoża ul. Zacisze, ul. Krakowska, ul. Kamieniec Górny, ul. Kamieniec Dolny, ul. Poręba 26.06 od godz. 8:00 do 13:00

Igołomia Stacja trafo - koło Ośrodka Zdrowia. przy skrzyżowaniu dróg: Posądza-Igołomia :Kraków-N. Brzesko 26.06 od godz. 8:00 do 12:00

Czernichów ul: Ratanice, Okrężna, Wadowicka w okolicy potoku Rudno i Jesionka, Łąkowa 5 oraz okolice w/w ulic 25.06 od godz. 10:00 do 14:00

Rzeszotary ulica Polanki 19, Szewska 17 do 23, 25, 29, 36,38 do 85. 25.06 od godz. 9:00 do 16:00

Modlnica ul. Szydło, Cicha, Zielony Zakątek, Giebułtów ul. Cicha 25.06 od godz. 8:00 do 17:00

Nawojowa Góra Ul. Nawoja i ul Chrustówka i ul. Kurniki 25.06 od godz. 8:00 do 14:00

Liszki Hurtownia Wędlin, ul. Poległych 1943 r. 26.06 od godz. 8:00 do 14:00

Liszki ul.: Krakowska, Lisiecka, Felicjanek, Mazurowa, Parkowa i okolice w/w ulic 26.06 od godz. 8:00 do 14:00

Brzezinka ul: Akacjowa, Zarzecze i okolice w/w ulic, Kobylany ul: Akacjowa oraz okolice w/w ulic 27.06 od godz. 8:00 do 14:00

Libertów ulica Wesoła 1 do 17 i 78 do 108, Widokowa 2 do 8 i 1 do 13 27.06 od godz. 8:00 do 14:00

Maciejowice bud. 140 27.06 od godz. 8:00 do 13:00

Rudno Górne Stacja trafo - koło remizy OSP, 27.06 od godz. 8:00 do 13:00

Biały Kościół ul. Mączna 11 26.06 od godz. 10:00 do 17:00

Siedlec pod lasem i ul Na Błonie 26.06 od godz. 9:30 do 14:00

Cholerzyn nr domów: 546, 567 oraz okolice w/w adresów 27.06 od godz. 10:00 do 16:00

Leńcze numery 52A, 342, 57, 54, 50A, 353, 339, 390, 349A, 51, 42, 40, 17, 30, 356, 33, 66, 273, 65, 88, 74, 76, 85, 385, 82, 84, 47, 336, 359, 241, 237, 238, 382, 386A, 237C, 237E, 237J, 240, 243, 259, 261, 262A, 369, 272, 248, 296, 247, 244, 251, 255, 258 i okolice. 27.06 od godz. 9:00 do 13:00

Rybna ul: Aleksandry Polańskiej od Spokojnej do OSP, Św. Floriana, Zacisze, Nowy Świat od strony OSP, Rajska, Wrzosowa, Wąska 27.06 od godz. 8:00 do 17:00

Skała ul. Krakowska 109 (stacja kontroli pojazdów), 111, Myjnia, Serafin, ul. Rzemieślnicza 6 i 15, Pit Stop, Altana, ul. Wspólna budowa. 27.06 od godz. 8:00 do 14:00

Tenczynek ul: Podgórska, Owocowa, Wola Filipowska Ul: Cicha, Podgórska, Pańska, Krzywa, Do Rudna, Pasternik 28.06 od godz. 8:00 do 12:00

Rybna ul: Spokojna, A. Polańskiej, Gościnna, Stokrotek, Kasztanowa, Bacyniokowa, Dworska, Handlowa, Rostworowskiego, Św. Kazimierza, Rajska, Św. Floriana, Wąska, Wrzosowa, Zacisze, Górna przy OSP, Nowy Świat od strony A. Polańskiej, 28.06 od godz. 13:00 do 15:00

Bibice: ul. Jurajskie Wzgórze od 2 do 44, ul. Leśna, ul. Zagaje 4, 4A, 6, 8, ul. Leśna, os. Słoneczne Tarasy, ul. Rezerwistów, ul. Na Czekaj od 1 do 6E, ul. Sosnowa, ul. Sportowa 5, ul. Mokra. 28.06 od godz. 8:30 do 11:00

Rybna ul: Aleksandry Polańskiej od Spokojnej do OSP, Św. Floriana, Zacisze, Nowy Świat od strony OSP, Rajska, Wrzosowa, Wąska 28.06 od godz. 8:00 do 17:00

Zagacie Bańdy, Pod Górkami, Tałachy, Podskale, Kucie, Grzesiaki, Oczkosie, Nowa Wieś Szlachecka od ul. Lisieckiej w kierunku Zagacia, Dąbrowa Szlachecka Kukułówka, Wołowice Podzagacie, Czworak, Podedwór, Skotnia, Karasiówka, Przebińdówka, Krzemiennik, Komalówka, Dziadówka 22.11 od godz. 7:00 do 9:00

Zielonki ul. Gryczana 30, 30A, 32, 32A, 33, 35, 37, 37A, 39, 41, ul. Pękowicka 29, 61, 140, 184, 186A, 190A, 192, 198A, 200, 200A, od 202 do 202C, ul. Na Popielówkę 29, od 29A do 29I, 31, od 31 do 31I, od 33 do 35, od 43/1 do 43K/2, 44, 44A, 44B, 44C, 23(nowe osiedle), 25-25L (Słoneczna Popielówka), 1, 2, 3, 4 (budowa), kontenery S52, 7-7J, 9-9N, 11-11N. 30.04 od godz. 8:00 do 12:00

Sobiesęki 72, 72A, 75, 77, 80, 80A, 103, 107(budowa), 116, 118, 119, 141, 143, 145, przepompownie ścieków 28.06 od godz. 14:30 do 18:30

Zagacie Bańdy, Pod Górkami, Tałachy, Podskale, Kucie, Grzesiaki, Oczkosie, Nowa Wieś Szlachecka od ul. Lisieckiej w kierunku Zagacia, Dąbrowa Szlachecka Kukułówka, Wołowice Podzagacie, Czworak, Podedwór, Skotnia, Karasiówka, Przebińdówka, Krzemiennik, Komalówka, Dziadówka 22.11 od godz. 17:00 do 19:00

w miejscowości Jodłownik budynki od okolic Urzędu Gminy po obydwu stronach drogi w kierunku miejscowości Mstów do okolic numeru 251, budynki numery 116, 117, 118 wraz z sąsiednimi, zasilane ze złącza kablowego numer 2368, osiedle Zadział i okoliczne. 26.06 od godz. 8:00 do 15:30

w miejscowości Olszówka osiedla: Łabuzy, Żury i okolice. 26.06 od godz. 8:00 do 14:30

Lusławice wzdłuż drogi powiatowej, Magiel , Szczypkówka, Roztoka od strony Lusławic 26.06 od godz. 8:00 do 14:00

w miejscowości Janowice osiedle Gruszów, budynki od osiedla Gruszów w stronę miejscowości Pogorzany oraz w kierunku miejscowości Skrzydlna i okoliczne. 25.06 od godz. 8:00 do 14:30

w miejscowościach Stróża budynki od okolic numeru 18 do granicy z miejscowością Skrzydlna po obydwu stronach drogi, okolice numeru 125, Skrzydlna od granicy z miejscowością Stróża do okolic numeru 339, osiedle Lęckosiówka. 27.06 od godz. 8:00 do 10:00

w miejscowości Mszana Dolna, ul. Stachury "Adama" wraz z przyległymi 27.06 od godz. 7:30 do 17:30

w miejscowości Młynne osiedla: Stronie, Słomiana, Jeziora, Dzielec i okolice. 27.06 od godz. 7:30 do 17:30

W miejscowości Szczawa osiedle Zarównie, w miejscowości Zasadne osiedle Borek - krótkotrwałe przerwy dla zmiany zasilania. 26.06 od godz. 16:30 do 17:30

w miejscowości Szczawa osiedla: Uszczki, Skrzyńczyska, Gardonie, Polany i okolice. 26.06 od godz. 15:30 do 16:30

w miejscowości Szczawa osiedla: Uszczki, Skrzyńczyska, Gardonie, Polany i okolice. 26.06 od godz. 8:30 do 9:30

W miejscowości Szczawa osiedle Zarównie, w miejscowości Zasadne osiedle Borek - krótkotrwałe przerwy dla zmiany zasilania. 26.06 od godz. 8:00 do 8:30

w miejscowości Zamieście, budynki numery: 224, 249, 259 i sąsiednie 28.06 od godz. 8:00 do 15:00

w części miejscowości Poręba Wielka, os. Stróże, Porębscy, i okolice 28.06 od godz. 8:00 do 11:00

w miejscowościach: Skrzydlna centrum miejscowości od okolic numeru 40 w kierunku Przenosza do granic miejscowości, w Przenoszy budynki od granicy ze Skrzydlną do okolic numeru 117 i okolice. 28.06 od godz. 8:00 do 9:30

w miejscowości Janowice budynki od okolic numeru 112, w kierunku miejscowości Stróża do okolic numeru 170, w kierunku Jodłownika do granicy miejscowości i okolice. 27.06 od godz. 11:30 do 13:30

w miejscowości Kasina Wielka osiedla Ziemianiny, Żaby, Drągówka, Kubowicze Górne, Skowronki i okolice. 27.06 od godz. 8:00 do 14:30

w miejscowości Poręba Wielka osiedla: Dwór, Morgi, Pająki, Porębscy i okolice. 27.06 od godz. 8:00 do 13:00

w miejscowościach: Jurków oraz Chyszówki i Dobra od strony Jurkowa- krótkotrwałe przerwy dla zmiany zasilania 2.07 od godz. 7:00 do 9:00

w miejscowościach: Jodłownik osiedla: Zadział, Górki, Ryje, budynki w kierunku miejscowości Wilkowisko, Wilkowisko osiedle Brzeg i okolice. 1.07 od godz. 8:00 do 15:00

w miejscowości Skrzydlna budynki od Szkoły Podstawowej do osiedla Krzenowiska, osiedle Krzenowiska i okolice. 28.06 od godz. 11:00 do 13:00

w miejscowościach: Szczyrzyc budynki od okolic numeru 204 wzdłuż drogi po obydwu stronach w kierunku miejscowości Janowice, Janowice okolice numeru 172, Pogorzany numery: 54, 153, 173 i okolice. 28.06 od godz. 9:00 do 10:30

w miejscowości Stara Wieś osiedla: Dzielec, Skorupówka i okolice. 28.06 od godz. 8:30 do 14:00

w miejscowości Kamionka Mała osiedla: Głowaczyna, Nad Debrzą, Na Dudzinie, Humowo, Budzisko i okoliczne. 2.07 od godz. 9:00 do 14:30

w miejscowości Młynne, osiedla: Załpa, Zagrody i okolice 10.07 od godz. 9:00 do 14:00

w miejscowości Stara Wieś osiedla: Wiśnicz, Zagolców, Brzeg i okoliczne. 9.07 od godz. 9:00 do 14:30

budynki w okolicy granicy miejscowości: Stara Wieś, Lipowe oraz w Limanowej, ul. Piastowska i Starowiejska, od strony Starej Wsi wraz z przyległymi. 4.07 od godz. 9:00 do 14:30

w miejscowości Zalesie, osiedle Przychody i okolice 4.07 od godz. 8:00 do 17:00

w miejscowości Zalesie, osiedla: Przychody, Wyrębiska Szczawskie i okolice 4.07 od godz. 8:00 do 11:00

w miejscowości Wilkowisko osiedla: Owsiana, Podlesie, część osiedla Kasprzyki od strony Podlesia i okoliczne. 3.07 od godz. 9:00 do 14:30

w miejscowościach: Jurków oraz Chyszówki i Dobra od strony Jurkowa- krótkotrwałe przerwy dla zmiany zasilania 2.07 od godz. 11:00 do 14:00

Wiśniowa naprzeciw tartaku wyłączenie od stacji w kierunku kościoła 24.06 od godz. 15:00 do 17:00

Borzęta kierunek za las, Zawada 24.06 od godz. 8:30 do 15:00

Pcim kierunek Krzywica, rola Korzeniowskich 24.06 od godz. 8:00 do 15:00

Wysocice od 105A do 111 i Leśniczówka. 27.06 od godz. 8:00 do 12:00

w miejscowości Łukowica osiedle Wielkówka oraz budynki w kierunku miejscowości Stronie. 17.07 od godz. 8:00 do 15:30

w miejscowości Laskowa osiedla: Kurnasówka, Rozpite, budynki od osiedla Rozpite w kierunku Mordarki i okoliczne. 11.07 od godz. 9:00 do 14:30

Trzebunia kierunek Bieńkówka 26.06 od godz. 9:00 do 12:00

Lipnik Granice 26.06 od godz. 9:00 do 11:00

Jawornik Szkoła kierunek strażnica, droga główna, Rudnik 26.06 od godz. 8:00 do 14:30

w miejscowości Tęgoborze ulice: Spokojna numery 23, 24, 25, 26, 38, 42 wraz z sąsiednimi, Radosna numery: 40, 47, 49, budynek zasilany ze złącza kablowego 19634 i okoliczne. 24.06 od godz. 7:00 do 15:00

w miejscowości Lubień role Susiowa, Pustelnikowa, Pustki, Karpieńcowa i okolice. 19.01 od godz. 13:00 do 15:30

Poznachowice Szklarnia 24.06 od godz. 8:00 do 16:00

Zawada Kopań 27.04 od godz. 7:00 do 14:30

Rudnik budynki na działek 2982, 2983, 2984, 2985 1.07 od godz. 8:30 do 12:00

Siepraw Granice kierunek Zakliczyn i kierunek Zawada 28.06 od godz. 9:00 do 17:00

w miejscowości Tenczyn, role: Bajkowa, Potok, Morgi Sołtysie i okolice 28.06 od godz. 9:00 do 16:30

Bęczarka kierunek Krzywaczka 28.06 od godz. 8:00 do 14:30

Trzemeśnia kierunek warsztat 27.06 od godz. 12:00 do 16:00

w miejscowości Podrzecze budynki zasilane ze złącz kablowych 20417, 20418, budynek numer 228 i okoliczne. 24.06 od godz. 9:00 do 13:00

w części miejscowości Piwniczna Zdrój, osiedla Bziniaki, Jeziory, Szerszeniówka, Łazarkówka, i okolice. 24.06 od godz. 8:00 do 14:00

W cześć miejscowości Kicznia osiedla Granicznik, Podpaproć, Podjarcowa i okolice. 24.06 od godz. 8:00 do 14:00

w miejscowościach: Krużlowa Wyżna osiedla: Potoki, Karczyska, Równia, w Starej Wsi osiedla: Podgranice, Bania i okolice. 24.06 od godz. 8:00 do 11:00

w miejscowości Lipnica Wielka budynek zasilany ze złącza kablowego numer 11187 i okoliczne. 24.06 od godz. 13:00 do 17:00

w miejscowościach: Krużlowa Wyżna osiedla: Nalepówki, Osików, budynki na pograniczu z miejscowością Siołkowa, w Siołkowej osiedla: Pańskie, Folwark, Osików, budynki przygraniczne z Krużlową, Stara Wieś osiedle Potoki i okolice. 24.06 od godz. 11:00 do 14:00

w miejscowości Żegiestów-Zdrój budynek numer 15 wraz z sąsiednimi. 25.06 od godz. 10:00 do 13:00

w miejscowości Mszalnica budynki numery: 119, 247, 267, 274, 278, 325, 350 i okoliczne. 25.06 od godz. 9:00 do 14:00

w miejscowościach: Kurów budynki od osiedla Góry przy granicy w kierunku Woli Kurowskiej, Dąbrowa budynki numery od 291 w stronę Woli Kurowskiej do okolic 24, 277. 25.06 od godz. 8:00 do 14:00

w miejscowości Stróże budynki numery: 500, 744, 749 i okoliczne. 25.06 od godz. 8:00 do 13:00

w Marcinkowicach osiedla: Drzykowa, Podlesie budynki od osiedla Drzykowa w stronę Chełmca i okolice. 25.06 od godz. 8:00 do 12:00

w miejscowości Biała Niżna osiedle Granice budynki od okolic numerów: 200, 598 w kierunku Stróż do okolic numeru 729, Chata u Migacza. 25.06 od godz. 8:00 do 11:00

w miejscowości Jasienna osiedla: Lechy, Rozdola oraz budynki w kierunku osiedla Górna Wieś. 26.06 od godz. 8:00 do 14:00

w miejscowości Grybów osiedle Biała Wyżna budynki numery 309, 421 wraz z sąsiednimi. 26.06 od godz. 8:00 do 13:00

w miejscowości Cieniawa osiedla: Pod Gościńcem, Podlesie, Obla i okoliczne. 25.06 od godz. 11:30 do 14:00

część miejscowości Paszyn przysiółki: Oleksówka, Mikówka, Śradówka, Biała Droga, Bocheniówka, Dołki, Potoki, Rzeki i okoliczne 27.06 od godz. 8:00 do 12:00

w miejscowości Wola Kosnowa osiedla: Gębacze, Pyrdoły, Gromale od strony Gębaczy, budynki w kierunku miejscowości Kiczna i okoliczne 26.06 od godz. 8:00 do 16:00

w miejscowościach: Gródek Nad Dunajcem budynki od okolic numeru 245 wzdłuż brzegu jeziora do numeru 52, Bartkowa - Posadowa od numeru 313 w kierunku Przydonicy do numeru 16 i okoliczne. 26.06 od godz. 8:00 do 14:00

w miejscowości Witowice Dolne osiedle Łazy, budynki od osiedla Łazy w kierunku osiedla Za Potokiem i okoliczne. 27.06 od godz. 9:00 do 13:00

w miejscowości Jasienna osiedla: Lechy, Rozdola i okolice. 27.06 od godz. 8:30 do 11:00

w części miejscowości Łącko odbiorcy zasilani ze złączy kablowych nr 22222 i 22223 wraz z sąsiednimi. 27.06 od godz. 8:00 do 14:00

w miejscowościach: Marcinkowice budynki od okolic numeru 177 w stronę Klęczan do okolic numeru 47, budynki położone pomiędzy torami a rzeką Smolnik, w Klęczanach budynki od strony Marcinkowic, okolice numeru 101 27.06 od godz. 8:00 do 14:00

w miejscowości Trzycierz budynek numer 135 wraz z sąsiednimi oraz budynki zasilane ze złącz kablowych numery: 25767, 13891. 27.06 od godz. 8:00 do 13:00

w miejscowości Tęgoborze ulice: Pogodna, Sitki, Kościelna, Juzy okolice numery 7, Spokojna numer 6 wraz z sąsiednimi, Cicha numer 7 wraz z sąsiednimi, Sądecka od numery 81 do numeru 87 oraz od numeru 170 do 154 i okolice. 28.06 od godz. 8:00 do 14:00

w miejscowości Ptaszkowa budynki numery: 726, 821, 861 i okoliczne. 27.06 od godz. 10:00 do 13:00

w miejscowości Świniarsko budynki numery: 860, 538, 896, 599, 599A, 523, 500, 566, 594, 428, 486, 492, 567, 609, 448, 456, 460, 820, 814, 686, 662, 517, 472, 640, 653, 672, 390, 552, 409, 654, 71, 916, 210, 529, 26, 915, 916, 441, 447, 433, 290, 285 i okoliczne. 1.07 od godz. 9:00 do 13:00

w Łososinie Dolnej osiedle Tłoki, budynki od osiedla Tłoki w kierunku Żbikowic do numeru 48 i okoliczne. 1.07 od godz. 7:00 do 10:00

w miejscowości Łęka budynki numery: 178, 180 i okoliczne. 28.06 od godz. 9:00 do 14:00

w miejscowości Milik, budynek zasilany ze złącza kablowego nr 24094- okolice numeru 72 28.06 od godz. 8:00 do 14:00

w części miejscowości Bańska Wyżna, szlak Papieski od nr 93 do nr 153 nieparzyste. 26.06 od godz. 11:00 do 13:00

w miejscowości Spytkowice- okolice Cmentarza, Sklepu Kracik 26.06 od godz. 8:00 do 16:00

w miejscowości Chochołów, budynki numery: od 111 do 135A i od 171 do 179B 25.06 od godz. 9:00 do 17:00

w miejscowości Chabówka, budynek nr 3C i sąsiednie- zasilane ze złącz kablowych numery: 19764, 23888, 17472 25.06 od godz. 8:30 do 15:30

w części miejscowości Raba Wyżna, osiedla: Sagułowka, Jordasiówka, i okolice 24.06 od godz. 8:00 do 16:00

w Witowicach Górnych okolice budynku numer 7 oraz budynek zasilany ze złącza kablowego numer 9586. 2.07 od godz. 9:00 do 14:00

w miejscowości Zabrzeż budynki zasilane ze złączy kablowych numery: 298699, 324261, 278452 i okolice numeru 325. 2.07 od godz. 8:00 do 14:30

w miejscowości Klikuszowa, osiedla: Szewczykówka, Węglarzówka, Za Dworem oraz okolice: szkoły, remizy, piekarni

27.06 od godz. 7:30 do 18:00

w miejscowościach: Klikuszowa, Obidowa oraz Lasek od strony Klikuszowej

27.06 od godz. 7:30 do 8:30

w miejscowości Spytkowice- okolice Cmentarza, Sklepu Kracik

27.06 od godz. 8:00 do 16:00

w miejscowości Obidowa, budynki numery: od 51 do 69C i od 109 do 112

27.06 od godz. 8:30 do 15:00

w miejscowości Chochołów, budynki numery: od 111 do 135A i od 171 do 179B

27.06 od godz. 9:00 do 17:00

w miejscowościach: Klikuszowa, Obidowa oraz Lasek od strony Klikuszowej

27.06 od godz. 16:00 do 19:00

w Rabce-Zdroju, część ulicy Zaryte- okolice boiska sportowego

28.06 od godz. 8:00 do 17:00

powiat olkuski

Olkusz ul. Jana Kantego od nr 1 do nr 29, Adama Mickiewicza od nr 1 do nr 5, przedszkole nr 3

26.06 od godz. 8:00 do 11:00