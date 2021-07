Bez prądu w małopolskim. Gdzie 31.07 są awarie, a gdzie planowe wyłączenia prądu?

Gdzie obecnie (31.07 10:06) nie ma prądu w małopolskim?

powiat limanowski

w Męcinie, osiedle Podlesie

31.07 od godz. 8:00 do 14:00

Limanowa, Stara Wieś, Lipowe, Słopnice

31.07 od godz. 9:27 do 11:30

powiat nowosądecki

Podole-Górowa

31.07 od godz. 8:47 do 11:00

powiat nowotarski

Czarny Dunajec Piekielnik Podszkle

31.07 od godz. 7:56 do 11:00

Planowane wyłączenia prądu w małopolskim

Kraków

Kraków ul. Moszyńskiego 8, 16-24, 28, Piłkarska 2, klub sportowy, stadion

2.08 od godz. 8:00 do 16:00

Kraków ulica Skalna 2 do 16A oraz 1 do 19, Pod Janem 3 do 11 oraz 4 do 24A, Bażancia 3, Sępia 10, ul. Dworna 37, 39, 41 oraz przepompownia ścieków

2.08 od godz. 8:00 do 16:30

Kraków ul. Podbipięty

3.08 od godz. 7:30 do 15:00