Bez prądu w małopolskim. Gdzie 31.10 są awarie, a gdzie planowe wyłączenia prądu?

Gdzie mogą wystąpić wyłączenia prądu w małopolskim 31.10? Przedstawiamy spis miejsc, w których planowane są wyłączenia prądu 31.10 w małopolskim. Brak prądu może być irytujący, dlatego warto na ten czas znaleźć sobie odpowiednie zajęcie, które nie będzie wymagało korzystania z energii elektrycznej. Przyczyną wyłączenia prądu najczęściej są budowy, remonty oraz modernizacje sieci. Dobrze jest przygotować się na tego typu wyłączenia prądu w małopolskim. Gdzie i kiedy nie będzie prądu?

Gdzie obecnie (31.10 3:07) nie ma prądu w małopolskim? powiat gorlicki W części miejscowości Wola Łużańska w stronę Mszanki. od 30.10 godz. 18:20 do 31.10 godz. 12:00 powiat suski Białka Groń obwód Groń brak fazy.

31.10 od godz. 0:01 do 11:00 powiat tarnowski Jodłowa od 30.10 godz. 21:04 do 31.10 godz. 5:15 KOWALOWA OD STRONY MIEJSCOWOŚCI JODŁOWA od 30.10 godz. 21:33 do 31.10 godz. 5:00 Planowane wyłączenia prądu w małopolskim Kraków Kraków ulica Widłakowa 15, 15A, plac budowy, domek letniskowy

2.11 od godz. 8:00 do 13:00 Kraków ulica Skotnicka od Batalionów Chłopskich do 28, Krajobrazowa, Winnicka od 1 do 18 oraz 23, Emira od 1 do 5B oraz 12, Unruga od 25 do 31 nr nieparzyste, Batalionów Chłopskich od 1A do 3, Podole od Skotnickiej do 59 oraz 10, Domowa od Skotnickiej do 9.

3.11 od godz. 8:00 do 15:00

Kraków ulica Zalesie od 32 do 42A nr parzyste i 55 do 61 nr nieparzyste, Przemiarki od Zalesie do 20

3.11 od godz. 8:00 do 16:00 Kraków ul. Podbiałowa, Sawy -Calińskiego, Ostafina

3.11 od godz. 11:00 do 14:30 Kraków ulica Kuryłowicza 3 do 15 i 4 do 16, Droga Rokadowa 1, 4, Podgórki 57A do 63 i 50A do 60

4.11 od godz. 8:00 do 15:00 Kraków ulica Łanowa od 1 i 2 do 9 i 12, Kacza od 4 do 32 i od 5 do 9A, Kacza od 11 do 35, Żołnierska od Kaczej do 17 i od 19 do 31.

4.11 od godz. 8:00 do 13:00

Kraków ulica Kąpielowa 73, 75, 54A do 70, Restauracja PARKOWA, Neussera, Wypoczynkowa 2, 6, 8, Piłkarska 3 Pawilon SŁOŃCE

5.11 od godz. 8:00 do 15:00

Kraków ulica Saperów i Szwoleżerów cała, Kanonierów 6 do14, Dobra 3 do 17 i 4 do 14, oraz okolice

5.11 od godz. 8:00 do 15:00 Kraków ulica Józefa Unruga 4, 4A, 4B

5.11 od godz. 8:00 do 12:00 Nowy Sącz w Nowym Sączu, część ulic: Stadnickich, Sołeckej oraz Ruchu Ludowego wraz z przyległymi

4.11 od godz. 7:00 do 9:00 w Nowym Sączu, część ulic: Stadnickich od strony Ruchu Ludowego oraz Ruchu Ludowego- okolice skrzyżowania z ulicą Stadnickich

4.11 od godz. 7:00 do 14:00 w Nowym Sączu, część ulic: Kochanowskiego, Wierzbowej, Nad Łubinką, Sichrawy, Zaruskiego wraz z przyległymi

4.11 od godz. 8:00 do 14:00 Tarnów Łękawica od strony Trzemesnej - przysiółek Kawówki

2.11 od godz. 8:00 do 17:00

powiat bocheński MIEJSCOWOŚCI Bochnia ul. : Tadeusza Kościuszki 11 i 11A

3.11 od godz. 7:00 do 18:00 MIEJSCOWOŚCI Bochnia ul. :Tadeusza Kościuszki 1, 3, 5, 7, 13, Jana Achacego Kmity, Floris 1, Fischera i Nad Babicą

3.11 od godz. 7:00 do 8:30 MIEJSCOWOŚCI Bochnia ul. :Tadeusza Kościuszki 1, 3, 5, 7, 13, Jana Achacego Kmity, Floris 1, Fischera i Nad Babicą

3.11 od godz. 16:00 do 18:00 MIEJSCOWOŚCI Trzciana Szkoła Muzyczna dz. 821/1

4.11 od godz. 7:00 do 9:00 MIEJSCOWOŚCIT Trzciana 3 , dz. 821/3

4.11 od godz. 7:30 do 19:00 MIEJSCOWOŚCI Trzciana Szkoła Muzyczna dz. 821/1

4.11 od godz. 17:00 do 19:00

MIEJSCOWOŚCI Boczów kierunek rzeka

5.11 od godz. 8:00 do 13:00 powiat brzeski MIEJSCOWOŚCI Mokrzyska ulice: Dobrego Pasterza i Siostry Faustyny

2.11 od godz. 8:00 do 14:00

MIEJSCOWOŚĆ: Wola Dębińska: dz. 966/6 , dz. 966/4 , dz. 689/9 , dz. 488/15 , dz. 488/13 , dz. 488/11 , dz. 487/8

3.11 od godz. 10:30 do 11:30 MIEJSCOWOŚĆ: Wola Dębińska: dz. 488/15 , dz. 488/13 , dz. 488/11 , dz. 487/8

3.11 od godz. 11:00 do 15:00 MIEJSCOWOŚĆ: Wola Dębińska: dz. 966/6 , dz. 966/4 , dz. 689/9 , dz. 488/15 , dz. 488/13 , dz. 488/11 , dz. 487/8

3.11 od godz. 14:00 do 15:30 Iwkowa od ośrodka zdrowia w stronę centrum, Pańskie

4.11 od godz. 9:00 do 15:00 powiat chrzanowski Gmina Wolbrom: m. Załęże

3.11 od godz. 7:00 do 14:00 Trzebinia ul. Dembowskiego, Szybowa, 22 Stycznia

3.11 od godz. 7:30 do 16:00 Gmina Wolbrom: m. Załęże i Domaniewice

4.11 od godz. 7:00 do 14:00

powiat dąbrowski Radgoszcz - ul. Polna, Grochowiska i Szkolna oraz środek miejscowości Sutków.

4.11 od godz. 8:00 do 15:00 powiat gorlicki w miejscowości Regietów, budynki numery: 23, 30A i okoliczne zasilane ze złącz kablowych numery: 2641, 12598

4.11 od godz. 7:00 do 12:00 w miejscowości Stróżna, osiedla: Zadziele, Pułanki, oraz miejscowości Bobowa, ulica Akacjowa nr 1, 3.

4.11 od godz. 8:00 do 14:00 w miejscowości Wysowa- Zdrój, budynek nr 258- zasilany ze złącza kablowego nr 3640

5.11 od godz. 8:00 do 11:00

w miejscowości Wysowa- Zdrój, budynki zasilane ze złącz kablowych numery: 15872, 15873- położone w okolicy Ośrodka Uzdrowiskowego "Biawena"

5.11 od godz. 11:00 do 14:00 powiat krakowski Nawojowa Góra WIERZYSKO, PODLAS, ZAGONIE,BUCZYNA, PROC

2.11 od godz. 8:00 do 14:00

Pietrzejowice obwody w kierunku Biórkowa, Kocmyrzowa, Zielonej, sklepu

2.11 od godz. 8:00 do 10:30 Cholerzyn: Błonie od Krzyżówki w kierunku Morawicy, Pod Groblą. Morawica Podwale od strony Cholerzyna oraz okolice

2.11 od godz. 8:00 do 15:00 Cholerzyn: Błonie od Krzyżówki w kierunku Morawicy, Pod Groblą. Morawica: Podwale od strony Cholerzyna oraz okolice

2.11 od godz. 8:00 do 15:00 Cholerzyn Błonie, Pod Groblą, Zagórze, Morawica Podwale

2.11 od godz. 8:00 do 15:00 Wołowice Czworak w stronę kapliczki i okolice kapliczki

2.11 od godz. 8:00 do 16:00 Zaborze

2.11 od godz. 9:00 do 10:00 Wołowice 410,427,449,551,627

2.11 od godz. 10:00 do 15:00 Luborzyca obwody w kierunku Pietrzejowic, Luborzycy

2.11 od godz. 11:00 do 14:30 Minoga za szkołą w stronę Zamłynia, Zamłynie od Minogi

3.11 od godz. 7:30 do 14:00

Tenczynek ulica ZAMKOWA, KAŁUŻY, ŁĘGOWA, SPORTOWA, TĘCZOWA, MĄDRZYKA, OLCHOWA, KRĘTA, LIPOWA, KAMIENNA, POLNA

3.11 od godz. 8:00 do 14:00 Bibice ulica Kościuszki 13, 13B, 13C, 13D

3.11 od godz. 8:00 do 13:00 Tomaszowice ulica Wiejska

3.11 od godz. 8:00 do 15:00 Kocmyrzów obwody w kierunku Proszowice, Głęboka, Kraków

3.11 od godz. 8:00 do 10:30 Prandocin Borek

3.11 od godz. 8:00 do 9:00 Kryspinów 187,391,416,417

3.11 od godz. 10:00 do 16:00

Zastów ul Kościuszki, Leśna, Kwiatowa, Klonowa, Na Kopiec

4.11 od godz. 7:30 do 16:00 Tenczynek ulica ZAMKOWA, KAŁUŻY, ŁĘGOWA, SPORTOWA, TĘCZOWA, MĄDRZYKA, OLCHOWA, KRĘTA, LIPOWA, KAMIENNA, POLNA

4.11 od godz. 8:00 do 14:00 Kryspinów przy lesie Bielańskim

4.11 od godz. 8:00 do 15:00 Libertów ulica Przydworska 6A, 6B, przyległe budowy.

4.11 od godz. 8:00 do 13:00

Jerzmanowice ulica Malinowa

4.11 od godz. 8:00 do 14:00 Zabierzów ulica Lotniskowa, Wielkie Pola oraz okolice

4.11 od godz. 10:00 do 17:00 Skała Grodzisko

5.11 od godz. 7:30 do 14:00 Wola Filipowska Dzielnica Białka

5.11 od godz. 8:00 do 14:00 Cholerzyn 448, 461, 500, 506

5.11 od godz. 10:00 do 17:00 powiat limanowski w części Męciny, osiedla: Wygoniska, Podwysokie, Przeciwko, Krasne, krótkotrwałe przerwy dla zmiany zasilania

2.11 od godz. 7:00 do 8:00 w części Męciny, centrum miejscowości, osiedla: Wygoniska, Zakrętek, Szczepieniec i okoliczne

2.11 od godz. 8:00 do 10:00 w Limanowej, część ulic: Księdza Jana Rachwała. Kasprowicza, Leśnej i okolicznych, krótkotrwałe przerwy dla zmiany zasilania.

3.11 od godz. 7:00 do 8:00 w Limanowej, część ulicy Leśnej, okolice numeru 52

3.11 od godz. 7:00 do 18:00

w Limanowej, osiedle Pod Łysą Górką.

3.11 od godz. 7:00 do 8:00 w części Przyszowej, osiedle Zagórów, na granicy Przyszowej i Długołęki

3.11 od godz. 8:00 do 15:00 w części Męciny, centrum miejscowości, osiedla: Wygoniska, Zakrętek, Szczepieniec i okoliczne

3.11 od godz. 15:00 do 18:00 w Limanowej, część ulic: Księdza Jana Rachwała. Kasprowicza, Leśnej i okolicznych, krótkotrwałe przerwy dla zmiany zasilania.

3.11 od godz. 16:00 do 18:00

w Limanowej, osiedle Pod Łysą Górką.

3.11 od godz. 16:00 do 18:00 w części Męciny, osiedla: Wygoniska, Podwysokie, Przeciwko, Krasne, krótkotrwałe przerwy dla zmiany zasilania

3.11 od godz. 17:00 do 19:00 w części miejscowości Wysokie, osiedla: Zalas, Pod Piekłem, Piekło. Okrąg, i okoliczne, krótkotrwałe przerwy dla zmiany zasilania

4.11 od godz. 7:00 do 9:00

w miejscowości Tymbark, okolice Firm: Tartak, Łomzik, Międzynarodowy Transport Drogowy Bogdan Drzyzga

4.11 od godz. 8:00 do 15:00 w miejscowości Nowe Rybie, osiedla: Jaszczurówka, Podłupiska, i okoliczna

4.11 od godz. 8:00 do 15:00 w części miejscowości Podobin, osiedla: Sutory, Draby, Spyrki, Dyrki, i okoliczne

4.11 od godz. 8:00 do 15:00 w części miejscowości Wysokie, osiedla: Zalas, Pod Piekłem, Piekło. Okrąg, i okoliczne, krótkotrwałe przerwy dla zmiany zasilania

4.11 od godz. 11:00 do 13:00 w części Limanowej, od strony Łososiny, okolice ulic: Kamiennej, Zarębki, Asnyka, Orzeszkowej, Prusa. Modrzejewskiej,

5.11 od godz. 8:00 do 11:00 w Pisarzowej, osiedla: Na Górze, Tartak, Betoniarnia.

5.11 od godz. 8:00 do 15:00 w części Limanowej, od strony Łososiny, okolice ulic: Reymonta, Wyspiańskiego, Bednarzy, Drzewnej, Rupniowskiego,

5.11 od godz. 11:30 do 14:30

w miejscowości Dobra, Podłopień, osiedla: Kucówka, Wysmolce, Szewcówka, i okoliczne

5.11 od godz. 15:00 do 18:00 powiat miechowski Grzegorzowice Małe, Laski Dworskie 10, Toporek

4.11 od godz. 7:30 do 14:00 powiat myślenicki Wiśniowa okolice basenu

3.11 od godz. 8:00 do 14:00 w miejscowości Skomielna Biała- okolice Ośrodka Zdrowia

3.11 od godz. 8:30 do 14:30 w miejscowości Skomielna Biała- okolice Kościoła, Cmentarza

3.11 od godz. 9:30 do 15:00

Krzyszkowice kierunek szkoła i "Obłaza"

4.11 od godz. 8:00 do 16:00 Glichów od Dworu do kamieniarza

4.11 od godz. 9:00 do 11:00 Łyczanaka działka 131/4 ( ZK-43234/RD3 )

5.11 od godz. 8:00 do 13:00 powiat nowosądecki w części miejscowości Biczyce Górne, osiedle Banachy i okoliczne

2.11 od godz. 7:00 do 13:00

w Woli Kroguleckiej, górna część miejscowości

2.11 od godz. 8:00 do 14:00 w miejscowości Koniuszowa, budynki numery: 253, 318, 217, 347, 6, 323 i okoliczne

2.11 od godz. 9:00 do 13:00 w miejscowości Nawojowa, ulica Widokowa, budynek numer 33 i okoliczne w stronę Frycowej.

3.11 od godz. 7:00 do 14:00 w Woli Kroguleckiej, górna część miejscowości

3.11 od godz. 8:00 do 14:30 w miejscowości Binczarowa, osiedla: Za Górą, Pod Zalarką, Za Socholem.

3.11 od godz. 8:30 do 14:00 w części miejscowości Paszyn, przysiółki: Oleksówka, Mikówka, Śradówka, Biała Droga, Bocheniówka, Dołki, Potoki, Rzeki i okoliczne

3.11 od godz. 10:00 do 12:00 w miejscowości Maszkowice, osiedle Łąkta wraz z przyległymi

4.11 od godz. 8:00 do 13:00 w miejscowości Łącko, ul. Dunajcowa

4.11 od godz. 8:00 do 14:00

w miejscowości Rytro Życzanów, dolna część miejscowości.

4.11 od godz. 8:30 do 12:00 w części miejscowości Skrzętla- Rojówka, przysiółek Brzozie w kierunku Stańkowej

5.11 od godz. 7:00 do 12:00 w Muszynie, ul. Kościuszki, budynki numery: 136, 142 i okoliczne- zasilane ze złącz kablowych numery: 2258, 14423

5.11 od godz. 8:00 do 12:00 w części miejscowości Rożnów, w kierunku osiedla Łazy, okolice cmentarza

5.11 od godz. 8:00 do 14:00

w miejscowości Łącko, ul. Piaskowego wraz przyległymi

5.11 od godz. 8:00 do 13:00 w części Korzennej, osiedle Pogwizdów.

5.11 od godz. 8:30 do 11:00 w części Korzennej, budynki nad Piekarnią , budynki nad Firmą Grand

5.11 od godz. 11:30 do 14:00 w części miejscowości Podrzecze, osiedle Labrachówka, okolice Firm: Anmart, Mrówka.

6.11 od godz. 7:00 do 13:00

powiat nowotarski w części miejscowości Ciche, osiedle Na Borku

2.11 od godz. 8:00 do 15:00 w Nowym Targu, ulica Sikorskiego, bloki 13, 15 i 17, oraz garaże obok bloków

2.11 od godz. 8:30 do 13:30 w Nowym Targu, ulica Polana Szaflarska, bloki numery: 1, 2, 3, 4, 5 oraz 7

2.11 od godz. 13:30 do 17:00 w miejscowości Spytkowice, okolice Rusnakówki, Bodakówka, Banasiówka

3.11 od godz. 8:00 do 16:00 w Nowym Targu, ulica Partyzantów budynki od nr 50 do 77.

3.11 od godz. 8:30 do 12:00 w Lipnicy Wielkiej, budynki powyżej Domu Ludowego po obu stronach drogi, oraz za szkołą i w okolicy Składu Materiałów Budowlanych.

3.11 od godz. 8:30 do 14:30 w Nowym Targu, ulica Ustronie Górne, budynek naprzeciw numeru 101 z zasilane ze złącza kablowego numer 19514.

3.11 od godz. 9:30 do 14:00

w miejscowości Rokiciny Podhalańskie, budynek nr 199A i okoliczne zasilane ze złącz kablowych numery: 17467, 17752

4.11 od godz. 7:30 do 13:30 w Nowym Targu, ul. Jana Pawła II- Firma FCC Podhale Sp. z o.o.

4.11 od godz. 8:00 do 11:00 w miejscowości Ludźmierz, ulica Orkana od nr 44 do końca ulicy

4.11 od godz. 8:30 do 13:00

w miejscowościach: Szaflary, osiedle Nowe oraz Bańska Niżna, ul. Cieplice

4.11 od godz. 8:30 do 15:00 w miejscowości Rdzawka, okolice Zakopianki, numerów: 137, 137A

4.11 od godz. 9:00 do 17:00 w miejscowości Maruszyna, ul. Gancarze wraz z przyległymi

5.11 od godz. 8:00 do 17:00 W Lipnicy Wielkiej, budynki Urzędu Gminy, Ośrodka Zdrowia, Domu Ludowego, Szkół w Centrum, Remizy oraz budynki przyległe na odcinku od mostu przed Adamem do Apteki Biłaki, oraz cmentarza i w kierunku Tartaku za rzeką

5.11 od godz. 8:30 do 14:00

w Nowym Targu, ul. Nowe nr 22c

5.11 od godz. 8:30 do 15:00 w Nowym Targu, ul. Zadział 22c- budynek zasilany ze złącza kablowego nr 10579

5.11 od godz. 8:30 do 15:00 w Tylmanowej, osiedla: Wybrańce, Górzany, Kaletówka, Mrciakówka

5.11 od godz. 8:30 do 14:00 powiat olkuski Kolonia ul. Bolesławska odc. od kanału do trasy DK94, Pleścińska, Laskowska 14, MAT-BUD, Trans-star, stacja gazowa

4.11 od godz. 8:00 do 10:00 powiat oświęcimski Nowa Wieś ulica Żeromskiego, Kochanowskiego, Słowackiego.

3.11 od godz. 8:30 do 14:00 Rudze ulica Srebrna od numeru 7do 23.

4.11 od godz. 8:00 do 15:00 Jawiszowice ulica Witosa, Bielska, Trakcyjna, Sienna, Miodowa.

4.11 od godz. 8:30 do 14:00 Rudze ulica Srebrna od numeru 31 do 49, Szmaragdowa, Złota, Andrychowska.

4.11 od godz. 12:00 do 15:00

Bulowice ulica Stara Droga, Witkowska.

5.11 od godz. 8:00 do 15:00 powiat proszowicki Majkowice k/remizy, Koczanów wieś.

3.11 od godz. 8:00 do 15:00

powiat suski Grzechynia osiedle Decówka

4.11 od godz. 9:00 do 12:00 w miejscowości Sidzina, osiedle Rola Trzopowa

5.11 od godz. 8:00 do 16:00 powiat tarnowski Pleśna koło stacji kolejowej, cmentarza, Gądówki

3.11 od godz. 8:00 do 15:00 Sukmanie od stacji paliw w stronę Wielkiej Wsi, Równie Sukmańskie

4.11 od godz. 8:00 do 14:00 Brzozowa przysiółek Bieniówka i Stępówka

5.11 od godz. 8:00 do 13:30 Szynwałd za szkołą w stronę Trzemesnej

5.11 od godz. 8:00 do 15:00 powiat tatrzański w miejscowości Zakopane, ul. Kotelnica wraz z przyległymi

2.11 od godz. 11:00 do 13:00

w miejscowości Suche, budynek nr 120E

3.11 od godz. 8:30 do 14:00 w miejscowości Bukowina Tatrzańska, budynki numery: od 3 do 30 oraz 48 i okoliczne

3.11 od godz. 9:00 do 15:00 w miejscowości Zakopane, ulice: Zubka, od numeru 7 do 29, Choćkowskie oraz Gubałówka, od numeru 231 do 232

3.11 od godz. 11:00 do 15:00 w miejscowości Zakopane, ul. Jaszczurówka, numery nieparzyste: od 21c do 25e

4.11 od godz. 9:00 do 15:00 w miejscowości Leśnica, ulice: Łosie, budynki od 4A w kierunku Bukowiny Tatrzańskiej i Gliczarowa Górnego, oraz miejscowości Groń, osiedle Janiołów Wierch od strony Bukowiny Tatrzańskiej

5.11 od godz. 11:00 do 13:00 powiat wadowicki Gorzeń Górny numery od 8 ,8A do 38, 39. Gorzeń Dolny numery od 7, 8A do 31A, 31B, 156,161,162, 163

Chocznia ulica Góralska Droga 28, 30A, 30, 32 ,32C, 91A, 91D, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 51, 67, 69, 77, 79, 81 do 101,101A. Zawadka numery 1A, 1B , od 107 do 118, od 124 do 135, 141,151, od 3 do 25, 30, 31A, od 26 do 30, od 32 do 38, 38A 40, 40A do 62 , 115, 122 , od 63 do 77,80, 82, 87, 90 Szkoła, 97A,120, 123, 127, 137-140, Kaplica, od 91 do 107b , 119 ,141.

3.11 od godz. 7:30 do 8:15

Sułkowice ulica Wiśniowa, Zbożowa.

3.11 od godz. 8:00 do 14:00 Gorzeń Górny numery od 8 ,8A do 38, 39. Gorzeń Dolny numery od 7, 8A do 31A, 31B, 156,161,162, 163

Chocznia ulica Góralska Droga 28, 30A, 30, 32 ,32C, 91A, 91D, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 51, 67, 69, 77, 79, 81 do 101,101A. Zawadka numery 1A, 1B , od 107 do 118, od 124 do 135, 141,151, od 3 do 25, 30, 31A, od 26 do 30, od 32 do 38, 38A 40, 40A do 62 , 115, 122 , od 63 do 77,80, 82, 87, 90 Szkoła, 97A,120, 123, 127, 137-140, Kaplica, od 91 do 107b , 119 ,141.

3.11 od godz. 15:30 do 17:30 Tomice ulica Podlesie od numeru 4 do167, Fabryka Mebli Design, Polna 10, 12, 16, 18, Czarny Las 16, 20, 27, 72, 68, Gajowa, Leśna , Gospodarska, Łagodna 7, 9, Długa od 54 do 98, Spacerowa 39. Radocza ulica Leśna 37, 39 Frydrychowice ulica Granice 297, 299, 298, 298A, Górna 2. oś. Patria , Lipowa, Jaworowa, Brzozowa, Jodłowa Floriańska, Słoneczna, Widokowa, Akacjowa, Dębowa, Beskidzka, Cicha, Leśna.

4.11 od godz. 7:30 do 8:30

Sułkowice ulica Nawieśnicka, Wspólna, Księdza Sikory.

4.11 od godz. 8:00 do 16:00 Nidek ulica Widokowa, Świętego Szymona, Lipowa. 4.11 od godz. 8:00 do 14:00 Nidek ulica Świętego Judy Tadeusza, Jana Pawła II.

4.11 od godz. 8:00 do 14:00 Tomice ulica Podlesie od numeru 4 do167, Fabryka Mebli Design, Polna 10, 12, 16, 18, Czarny Las 16, 20, 27, 72, 68, Gajowa, Leśna , Gospodarska, Łagodna 7, 9, Długa od 54 do 98, Spacerowa 39. Radocza ulica Leśna 37, 39 Frydrychowice ulica Granice 297, 299, 298, 298A, Górna 2. oś. Patria , Lipowa, Jaworowa, Brzozowa, Jodłowa Floriańska, Słoneczna, Widokowa, Akacjowa, Dębowa, Beskidzka, Cicha, Leśna.

4.11 od godz. 14:00 do 15:30

Zawadka numery 1, 1A, 3, 3A,3 B, od 4 do 15, od 107 do 118, od 124 do 135, 151. Chocznia ulica Góralska numery 87, 87A, od 92 do 99A, 101, 101A.

5.11 od godz. 7:30 do 11:00 Lanckorona ulica Palecka od numeru 17 do 67strona lewa i od numeru 26 do 52 strona prawa oraz ulica Piaskowa.

5.11 od godz. 8:30 do 13:00 Zawadka numery 91, 92, 92A, 93, 94, 105,106, 106A, B, C, 107A, B, C,141.

5.11 od godz. 10:30 do 14:00 powiat wielicki Zabawa w kierunku ul. Niepołomskiej i miejscowości Mała Wieś

2.11 od godz. 7:00 do 8:00 Zabawa w kierunku Drogi krajowej nr 94, Mała Wieś w kierunku miejscowości Strumiany

2.11 od godz. 8:00 do 16:00 Zabawa w kierunku ul. Niepołomskiej i miejscowości Mała Wieś

2.11 od godz. 16:00 do 17:00 Niepołomice ul. Na Grobli

4.11 od godz. 8:00 do 14:00 Stryszowa od stacji 3795 w kierunku Gdowa

5.11 od godz. 8:00 do 15:00

Łysokanie za E-4

5.11 od godz. 8:00 do 14:00 Niepołomice ul. Pionierów, Kolejowa

5.11 od godz. 10:00 do 14:00

Skąd bierzemy informacje o wyłączeniach prądu? Informacje o planowanych wyłączeniach prądu i awariach pochodzą ze stron operatorów energii elektrycznej w Polsce: Enea Operator

Energa Operator

PGE Dystrybucja

Tauron Dystrybucja Gdzie zgłosić brak prądu? Brak prądu możesz zgłosić pod numerem 991. Połączenie jest bezpłatne, awarie można zgłaszać całą dobę. Przed sięgnięciem po telefon, koniecznie sprawdź bezpieczniki w swoim mieszkaniu. Jeśli mieszkasz w bloku, upewnij się, że prądu na ma też na klatce schodowej. W przypadku domów, zapytaj sąsiadów, czy także nie mają energii elektrycznej. Na naszej stronie, bądź na stronach operatorów energii elektrycznej, możesz sprawdzić, czy operatorzy już wiedzą o awarii.

Co to jest prąd elektryczny? Prąd elektryczny jest ukierunkowanym przepływem ładunków elektrycznych. Rozróżniamy prąd stały i zmienny. Rozróżniamy prąd stały, zmienny i przemienny. Prąd przemienny jest wykorzystywany w sieciach energetycznych i jest rodzajem prądu okresowo zmiennego. Jego wartości chwilowe naprzemiennie wyrażają wartości dodatnie i ujemne, które zmieniają się z daną częstotliwością i okresowo. Dlaczego dostawcy energii elektrycznej planują wyłączenia prądu? Dostawcy energii czasami planują wyłączenia prądu z kilku powodów: modernizacja sieci energetycznej

konserwacja stacji transformatorowej

przyłączenie nowej sieci energetycznej

remonty Inne wyłączenia prądu Może zdarzyć się tak, że brak prądu oznacza awarię sieci energetycznej. Powodem są warunki pogodowe, uszkodzenia spowodowane przez człowieka oraz wybite korki w instalacji domowej. Przedstawiamy następuje przypadki: silne wiatry

burza

powalone drzewo

szadź

opady śniegu

prace budowlane

kradzież przewodów przez człowieka

wysiadanie korków Brak prądu - co robić, kiedy nie ma prądu? jeśli nie ma prądu w mieszkaniu to warto sprawdzić korki. Kolejnym krokiem będzie sprawdzenie, czy jest prąd na klatce i ulicy

jeśli nie ma prądu na klatce schodowej to trzeba się skontaktować z właścicielem lub administratorem budynku

jeśli nie ma prądu w sąsiednich domach i mieszkaniach to trzeba skontaktować się ze swoim dostawcą energii elektrycznej Jakie znaleźć sobie zajęcie, kiedy nie ma prądu w mieszkaniu? rozmowa z domownikami

gry planszowe

porządki w szafie

segregowanie ubrań

czytanie książek

sen Warto również na okoliczność braku prądu przygotować sobie na wszelki wypadek świece i latarki zasilane bateriami, ponieważ przerwa w dostawie prądu może zdarzyć się w godzinach wieczornych.

