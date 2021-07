Bez prądu w małopolskim. Gdzie 8.07 są awarie, a gdzie planowe wyłączenia prądu?

Planowane wyłączenia prądu w małopolskim

Kraków

Kraków ulica Osterwy 58, 60

8.07 od godz. 8:00 do 13:00

Kraków ulica Bociana 18, 20

8.07 od godz. 8:00 do 16:00

Kraków ulica Królowej Jadwigi 190 A do K, plac budowy

8.07 od godz. 9:00 do 16:00

Kraków ulica Bociana 19

9.07 od godz. 8:00 do 16:00

Kraków ulica Gaik 58 G- do J oraz okolice ww adresów

12.07 od godz. 8:00 do 16:00

Kraków ul. Białe Wzgórze 24 - 44

13.07 od godz. 7:30 do 15:00

Kraków ulica Nazaretańska 71 do 83, Łużycka od 86 nr parzyste i od 103 nr nieparzyste do Cechowej, Cechowa od 112 do 138 nr parzyste i od 103 do 127 C nr nieparzyste, Podedworze 28M, 30 budynek obok Dwory Staropolskiego

13.07 od godz. 8:00 do 17:00