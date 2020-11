Bigos – przepisy. Jak zrobić dobry bigos – krok po kroku? Bigos staropolski. Zobaczcie przepisy naszych Czytelników [PRZEPISY]

Do liczących sobie kilkaset lat polskich receptur należą między innymi tak kultowe pozycje z polskiej kuchni jak bigos. A czy wiecie, że jeszcze w XVII wieku bigosem nazywano potrawę z siekanego mięsa, ryb lub nawet raków z dodatkiem cytryn, limonek i octu winnego ? Dopiero wiek później zaczęto zastępować drogie składniki kapustą kiszoną, która była powszechna i tania. Dziś ilu kucharzy, tyle różnych wersji bigosu. Poniżej przedstawiamy kilka propozycji na domowy bigos. Zobaczcie przepisy naszych Czytelników!

Bigos z samej kiszonej kapusty czy z dodatkiem słodkiej? Z grzybami czy bez? Z dodatkiem wina, czy niekoniecznie? Z koncentratem pomidorowym? Ile domów – tyle różnych wersji bigosu. Ważne, aby był mięsny, treściwy i kwaśny. Lucyna Ćwierczakiewiczowa w wydanej w 1860 r. książce kucharskiej "365 obiadów za pięć złotych" proponuje taki oto bigos: Staropolski bigos hultajski z kapustą „...Dla tego umieszczam bigos z kapustą pod wołowinę, gdyż najlepszy jest z pieczenią wołową. Wzięść kapusty kwaśnéj, wycisnąć trochę z sosu, włożyć w rondel spory kawałek świeżego wieprzowego sadła, lub smalcu świeżego przesmażonego: na to kapustę i dolać tęgim rosołem lub bulionem. Włożyć kawał świeżéj przerastałéj słoniny, niech się razem z kapustą zagotuje; przykryć i pod pokrywą dusić. Mięso jakie jest w domu, najlepiéj z pieczeni wołowéj, i ze zwierzyny, pokrajać drobno w kostkę, słoninę jak się ugotuje także wyjąć i pokrajać ze skórką; wszystko to wymieszać z kapustą; opieprzyć, zapalić smalcem z mąką zrumienioną i siekaną cebulą; jeżeli zaś kto nie lubi, to bez cebuli: dusić jeszcze razem, póki się dobrze nie wysadzi i nie nabierze koloru ciemniejszego, mięszając ciągle, aby się nie przypaliło. Kładzie się także i kiełbasa, którą należy albo pokrajać i udusić w kapuście, albo smażoną osobno położyć na stół. Taki bigos daje się zwykle na śniadania, lub jeżeli na obiad to przed zupą, a po nim czysty bulion.

(pisownia oryginalna)

A jaki bigos proponują nasi Czytelnicy? Zobaczcie przepisy! Bigos Onufrego Fot. archiwum Bigos Onufrego Koła Gospodyń Wiejskich [PRZEPIS] Składniki 2,5 kg kiszonej kapusty

1 kg kapusty świeżej

800 g mięsa mieszanego (wieprzowe, indycze)

400-500 g wędzonego mięsa

20 g świeżych lub suszonych grzybów

po 2 łyżki stołowe powideł śliwkowych, musztardy, ketchupu

około 5 łyżek stołowych koncentratu pomidorowego

ziele angielskie

liście laurowe

sól, pieprz

woda

Wykonanie

Grzyby (jeżeli są suszone) zalać wrzątkiem i odstawić na ok. 15 - 20 minut.

Świeżą kapustę pokroić w paski, natomiast mięso na drobniejsze kawałki.

Do garnka dać kapustę, dodać mięso i zalać wodą tak, aby zakryła składniki. Gotować na średnim ogniu przez ok. 1 godz.

Drobno pokroić grzyby i dodać wraz z pozostałymi składnikami do kapusty. Gotować na średnim ogniu przez ok. 2-3 godz. od czasu do czasu mieszając. Jeżeli dodawaliśmy mięso z kośćmi, po ok. 2 godz. gotowania mięso praktycznie samo od nich odchodzi i wystarczy tylko wyjąć kostki z bigosu. W przypadku gdy nie jest to takie łatwe trzeba wyjąć kawałki mięsa, oddzielić je od kości i ponownie dodać do bigosu .

Przepis Koła Gospodyń Wiejskich ze Stonia Bigos staropolski według Koła Gospodyń Wiejskich. Fot.123RF Bigos staropolski według Koła Gospodyń Wiejskich [PRZEPIS] Składniki mała główka kapusty

80 dag kapusty kiszonej

50 dag wołowiny

50 dag kiełbasy zwyczajnej

2 cebule

kilka suszonych grzybów

5 łyżek powideł śliwkowych

szklanka czerwonego wytrawnego wina

kilka ziaren: pieprzu, ziela angielskiego, jałowca

sól

Wykonanie

Wołowinę obsmażyć na patelni i razem z drobno pokrojoną cebulą dusić pod przykryciem ok. 45 minut. Podobnie poddusić kapustę kiszoną i umyte grzyby. Świeżą kapustę poszatkować, posolić i pozostawić w misce na ok. 15 minut. Następnie dodać do uduszonej wieprzowiny. Mięso wyjąć, pokroić w kostkę i przełożyć do dużego rondla. Dodać obydwie kapusty, pokrojone plasterki kiełbasy, przyprawy i powidła. Dusić na małym ogniu ok. godziny. Przed końcem gotowania dolać wino.

Przepis Koła Gospodyń Wiejskich z Mirowa Bigos Koła Gospodyń Wiejskich z Witkowic. Bigos z Witkowic [PRZEPIS] Składniki 1,5 kg kapusty kiszonej

1 kg kapusty świeżej

35 dag żeberek wieprzowych

Po 4-5 ziarenek jałowca i ziela angielskiego

listek laurowy

duża cebula

3 marchewki

1-2 goździki

sól

10 ziarenek pieprzu

20 dag wędzonego boczku

20 dag śliwek suszonych

35 dag okrawków wędlin

po 35 dag drobiu, wieprzowiny, wołowiny,

30 dag kiełbasy

15 dag rodzynek

2 łyżki miodu,

10 dag smalcu, pieprz, mielona papryka

Wykonanie

Świeżą kapustę umyć, drobno poszatkować, przelać na sicie wrzątkiem. Żeberka ugotować, oddzielić od kości, pokroić w kostkę i dodać do kapusty. Wywarem z żeberek zalać kapustę i gotować na niewielkim ogniu. Dodać listek laurowy, jałowiec, cebulę usmażoną, starta marchewkę, goździki i trochę soli.

W drugim rondlu stopić smalec, włożyć posiekaną kapustę kiszoną, dodać ziarenka pieprzu i ziela angielskiego. Zalać wrzątkiem i gotować na niewielkim ogniu. Śliwki umyć, zalać niewielka ilością przegotowanej wody, obgotować i pokroić w paski.

Połączyć obie kapusty, dołożyć usmażone mięsa, wędliny oraz śliwki wraz z wywarem. Dokładnie wymieszać i dusić 2-3 godziny na małym ogniu, często mieszając. Po tym czasie dodać sparzone rodzynki, miód i wymieszać. Doprawić solą, pieprzem i mieloną papryką. Dusić jeszcze kilkanaście minut.

Bigos najlepszy jest po kilku dniach. Jeśli jest zbyt kwaśny, można dodać odrobinę cukru.

Przepis Koła Gospodyń Wiejskich Witkowice

