Bigos z młodej kapusty różni się nieco od tradycyjnego bigosu, ale warto go przygotować.

Bigos z młodej kapusty z boczkiem i papryką [PRZEPIS]

Składniki:

1 główka młodej kapusty

1 papryka czerwona

1 cebula

200 g kiełbasy cienkiej

200 g boczku wędzonego

2 liście laurowe

4 ziarna ziela angielskiego

1/2 łyżki papryki słodkiej mielonej

1/2 pęczka koperku

50 g masła

oliwa

sól

pieprz

Wykonanie:

Kapustę drobno pokroić. Przełożyć do garnka, zalać wodą i posolić. Kapustę gotować około 5 minut, następnie wodę odcedzić. Na dno garnka z kapustą wrzucić masło oraz pokrojoną w kostkę cebulę. Smażyć około 5 minut.

Następnie kapustę zalać wodą (tak by była zanurzona). Dodać liście laurowe, ziele angielskie, paprykę mieloną oraz posiekany koperek. Gotować na małym ogniu około 10 minut.

Paprykę oczyścić z gniazd nasiennych i pokroić w kostkę. Kiełbasę pokroić w plasterki. Boczek pokroić w kostkę. Boczek i kiełbasę podsmażyć na rumiano na oliwie. Wędliny razem z papryką dodać do kapusty. Gotować około 15 minut. Bigos doprawić do smaku solą oraz pieprzem.

Przepis Katarzyny Jaworek, autorki bloga „Tradycyjna kuchnia Kasi”