Bilety rozeszły się w mig! Ogromne zainteresowanie wystawą o Kaplicy Sykstyńskiej w Krakowie

24 maja na Wesołej, w dawnym szpitalu, zostanie otwarta multimedialna i immersyjna wystawa Kaplica Sykstyńska.

Papieska kaplica w Pałacu Watykańskim powstała w latach 1475–1483 z fundacji papieża Sykstusa IV, stąd jej nazwa - Kaplica Sykstyńska. jej ściany i sklepienie ozdobione zostały freskami artystów z Toskanii i Umbrii, m.in. Pietro Perugino, Sandro Botticellego, Cosimo Rosselliego, Lucę Signorellego. Prace nad ozdobieniem sklepienia papież Juliusz II zlecił Michałowi Aniołowi. Artysta rozpoczął prace 10 maja 1508 roku, a malowidła zdobiące sklepienie opowiadają biblijną historię ludzkości od stworzenia świata, przez grzech pierworodny aż do potopu. Boczne pola sklepienia i lunety Michał Anioł ozdobił 12 postaciami proroków i sybill. Postać proroka Jeremiasza to autoportret mistrza, który w ten sposób niejako podpisał swoje dzieło.

"Sufit Kaplicy Sykstyńskiej dał Michałowi Aniołowi możliwość zaprezentowania geniuszu malarskiego i wielkiej wyobraźni artystycznej. Takie sceny, jak "Stworzeniem Adama" i „Stworzenie Słońca i Księżyca” od zawsze fascynują zwiedzających. Dynamiczne postacie, mistrzowskie użycie kolorów i głębokie przekazy symbolizują geniusza artysty" - zapowiadają twórcy wystawy. - "To właśnie on jako pierwszy artysta w dziejach odważył się na tak nowatorskie, na tamte czasy, ukazanie boskiego dzieła. Jego poprzednicy malowali zwykle rękę Boga wyłaniającą się z kłębiastych chmur, by stworzyć człowieka. W scenie “Grzechu Pierworodnego” Ewa nigdy wcześniej nie została przedstawiona jako leworęczna kobieta, kuszona przez diabła, ukazanego jako istota płci żeńskiej, by nakarmić Adama zakazanym owocem – z "drzewa poznania dobra i zła", jakie Michał Anioł ukazał w figowcu".