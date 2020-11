BLACK FRIDAY 2020 inny niż zwykle. W tym roku zamiast Black Friday będzie Black November? [4.11.2020]

VAT od zakupów internetowych. Kupujesz na Aliexpress lub Amazonie? Wkrótce produkty mogą być droższe

Na terenie całej Unii Europejskiej opodatkowaniu będą podlegać wszystkie produkty zakupione przez internet z "państw trzecich". Oznacza to, że np. przedsiębiorcy z Chin będą musieli odprowadzać podatek od towarów wysyłanych do UE. Co to oznacza?