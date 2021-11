Black Friday 2021. Kiedy w Polsce odbędzie się największe święto promocji i rabatów? Czym dokładnie jest Czarny Piątek? [DATA] 12.11.21 oprac.: Anna Nowak

Black Friday, czyli po polsku Czarny Piątek, to idealna okazja do zakupu rzeczy, o których od dawna marzyliśmy lub rozpoczęcia przedświątecznego szaleństwa. Jest to bowiem czas największych wyprzedaży w ciągu roku. W ostatni weekend listopada będziemy mogli zaoszczędzić nawet kilkaset złotych! Kiedy dokładnie wypada Black Friday zwany świętem wyprzedaży? Co kupimy po promocyjnych cenach? Poniżej przedstawiamy szczegółowe informacje na temat tego niezwykłego dnia.