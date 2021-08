Bochnia. Łącznik autostradowy gotowy, ale ciągle niedostępny dla kierowców. Kiedy zostanie otwarty? Paweł Michalczyk

Zakończyła się już budowa łącznika autostradowego w Bochni. Obecnie ruch od węzła Bochnia odbywa się po nowo wybudowanej drodze aż do ronda przy Bocheńskiej Stacji Aktywności Gospodarczej, ale odcinek do ulicy Krzeczowskiej o długości ok. 1,3 kilometra jest ciągle zamknięty. Kiedy kierowcy będą mogli nim pojechać?