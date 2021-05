Bochnia poprawi błędy na płytach pamiątkowych, wmurowywanych w płytę Rynku. Schody, które zbiegają się niesymetrycznie, nie będą korygowane

To jednak nie wszystko. - Wszystko na to wskazuje, że nie ma takiego słowa w j. angielskim jak „dismoked”, nie ma go nawet w słowniku Webstera (gdzie jest 450 tys. haseł). Słowo „moke” od którego można ewentualnie utworzyć taki wyraz dodając przedrostek „dis” nie występuje w formie czasownika ani przymiotnika, co jest konieczne by taki przedrostek dodać. Znaczenie słowa „moke” to „osioł” i jest używane bardziej w slangu angielskim niż w powszechnym użyciu. Jest więc rzeczownikiem. Używany jest także obraźliwie w stosunku do osób czarnoskórych, także jako rzeczownik i w slangu. Osobiście także nigdy takiego słowa jak „dismoked” nie napotkałem. Poprawne wyrazy to „demolished” lub „pulled down” - mówi Paweł Wieciech.

Jego zdaniem również zdanie „At this place the town hall was located” nie trzyma się gramatyki angielskiej. - Okolicznik miejsca „at this place” nie występuje na początku zdania, zwłaszcza w piśmie formalnym jak na tablicy pamiątkowej. Okolicznik czasu można użyć na początku zdania, okolicznik miejsca nie. Chyba, że w jakiejś potocznej, nieformalnej mowie. Poprawne zdanie powinno brzmieć: The place where the Town Hall was located lub ewentualnie: The place of the Town Hall location. Moim zdaniem napisanie na tablicy pamiątkowej zdania: „At this place the town hall was located” jest niepoprawne.

Wątpliwości bocheńskiego anglisty budzi także użycie słów: „Registered office” - w odniesieniu do siedziby Rady Miejskiej. - Zazwyczaj, odnośnie ratusza czyli siedziby lokalnej władzy używa się słowa „headquarter” i tak to widziałem w wielu tekstach i słyszałem w mowie. Nie spotkałem jednak użycia słów „registered office” w odniesieniu do siedziby władz. Tu także może być błąd. Słowo „register office” znaczy bardziej "urząd stanu cywilnego" albo urząd, gdzie rejestruje się urodziny i zgony.