Bochnia-Brzesko. Liczą na pieniądze z "Polskiego ładu", ale boją się skutków obniżki podatków. Jakie wnioski złożyły samorządy?

„Polski ład” zakłada m.in. wzrost kwoty wolnej od podatku i wzrost do 120 tys. zł progu podatkowego. Wielu samorządowców obawia się, że ubytek dochodów z tytułów podatków PIT i CIT zagrozi finansom miast i gmin, szczególnie w tzw. wydatkach bieżących. Jak wynika z wyliczeń Związku Miast Polskich i Unii Metropolii Polskich, na reformie podatkowej samorządy lokalne stracą w ciągu 10 lat ok. 145 mld zł, podczas gdy budżet centralny zyska 27 mld.

Po trzy wnioski o dofinansowanie z "Polskiego ładu"

Bochnia złożyła trzy projekty o dofinansowanie w ramach „Polskiego ładu”. Są to rewaloryzacja Plant Salinarnych (wartość to 8,95 mln zł), przebudowa ulicy Partyzantów (8,95 mln zł) oraz odbudowa mostu nad Babicą na ulicy Parkowej (2 mln zł). Do każdego z zadań wkład własny miasta wynosiłby odpowiednio 900 tys. zł, 450 tys. zł i 100 tys. zł.